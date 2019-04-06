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«صحة الشرقية» توضح آخر أخبار كورونا.. وتؤكد: لم نغلق مستشفى الخفجي

«صحة الشرقية» توضح آخر أخبار كورونا.. وتؤكد: لم نغلق مستشفى الخفجي
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تواصل – المنطقة الشرقية:

أكدت صحة المنطقة الشرقية أنه لم يتم إغلاق مستشفى الخفجي العام، وأن الوضع الصحي بالمحافظة مستقر، وأوضحت في تغريدة عبر حسابها الرسمي أن «التجمع الصحي الأول بالشرقية» اتخذ التدابير الاحترازية للتعامل مع بعض الحالات المحدودة لإصابات كورونا التي سجلتها الخفجي خلال الأيام الماضية.

وفي السياق، نظم مستشفى الخفجي العام ممثلا بقسم مكافحة العدوى ورشة عمل تدريبية ناقشت أعمال وطرق مكافحة فايروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (كورونا)، تهدف لتعريف جميع الكوادر عن كيفية تعقيم اليدين وطريقة استخدام وسائل الحماية الشخصية.

وكانت وزارة الصحة سجلت خلال الأسبوع الوبائي الـ14 لعام 2019 (4 و5 أبريل الجاري) 5 إصابات لفايروس كورونا في الخفجي كانت جميعها لرجال تبلغ أعمارهم ( 49،59،56،60،74) توفيت منها حالتان، وصنفت عدوى 3 حالات بعدوى ثانوية، بينما صنفت حالتان بـ«تحت التقصي».

وكان مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة قد أوضح في 31 مارس الماضي، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفايروس كورونا في عدد من مناطق المملكة بلغ 119 حالة، منها 6 حالات بمدينة الخفجي.

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