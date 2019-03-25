تنبيه من «الأرصاد» لأهالي مكة.. سحب رعدية وغبار خلال الساعات المقبلة

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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أهالي منطقة مكة المكرمة، إلى تقلبات جوية تستمر خلال الساعات المقبلة.

وقالت الأرصاد، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن الحالة تتمثل في نشاط للرياح السطحية؛ وهو ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحدُّ من مدى الرؤية الأفقية.. والفرصة مهيأة لتكوُّن السُّحب الرعدية الممطرة.

وتشمل الحالة الجوية جدة ومكة المكرمة ورابغ والطائف والكامل وخليص وميسان ومدركة ورهاط وهدى الشام والأجزاء المجاورة، وتستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الاثنين.