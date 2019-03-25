الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

خادم الحرمين يزور الشيخ «ناصر الشثري» في منزله (فيديو)

خادم الحرمين يزور الشيخ «ناصر الشثري» في منزله (فيديو)

مكة.. مفاجآت صادمة في قضية مقتل طفل مشنوقاً بـ«سلك شاحن»

مكة.. مفاجآت صادمة في قضية مقتل طفل مشنوقاً بـ«سلك شاحن»

140 ألف ريال قرضاً إضافياً للمدنيين والعسكريين من «الإسكان»

140 ألف ريال قرضاً إضافياً للمدنيين والعسكريين من «الإسكان»

جدة.. العثور على شاب «مشنوقًا» داخل «كراج»

جدة.. العثور على شاب «مشنوقًا» داخل «كراج»

تنبيه من «الأرصاد» لأهالي مكة.. سحب رعدية وغبار خلال الساعات المقبلة

تنبيه من «الأرصاد» لأهالي مكة.. سحب رعدية وغبار خلال الساعات المقبلة
0

 

تواصل – فريق التحرير:

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أهالي منطقة مكة المكرمة، إلى تقلبات جوية تستمر خلال الساعات المقبلة.

وقالت الأرصاد، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن الحالة تتمثل في نشاط للرياح السطحية؛ وهو ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحدُّ من مدى الرؤية الأفقية.. والفرصة مهيأة لتكوُّن السُّحب الرعدية الممطرة.

وتشمل الحالة الجوية جدة ومكة المكرمة ورابغ والطائف والكامل وخليص وميسان ومدركة ورهاط وهدى الشام والأجزاء المجاورة، وتستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الاثنين.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الأرصاد» تتوقع هطول أمطار رعدية وأتربة على 3 مناطق

«الأرصاد» تتوقع هطول أمطار رعدية وأتربة على 3 مناطق

توقعات طقس الاثنين.. أمطار رعدية وغبار على 10 مناطق والحرارة 40 درجة

توقعات طقس الاثنين.. أمطار رعدية وغبار على 10 مناطق والحرارة 40 درجة

«كراني» يتوقع تقلبات جوية مع بداية «الزائر الربيعي» على عدة مناطق

«كراني» يتوقع تقلبات جوية مع بداية «الزائر الربيعي» على عدة مناطق

الأرصاد تنبه.. رياح مثيرة للأتربة وغبار يعيق الرؤية بنجران

الأرصاد تنبه.. رياح مثيرة للأتربة وغبار يعيق الرؤية بنجران

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

استئصل ورماً كبيراً من مخ مريض في كامل وعيه.. «جراح سعودي» حديث العالم
تقارير وحوارات

استئصل ورماً كبيراً من مخ مريض في كامل وعيه.. «جراح سعودي» حديث العالم

المزيد
طفل مصري يُتوَّج بطلاً في إيطاليا لشجاعته.. ويثير أزمة «تجنيس»
تقارير وحوارات

طفل مصري يُتوَّج بطلاً في إيطاليا لشجاعته.. ويثير أزمة «تجنيس»

المزيد
قصائد قادمة من مطبخ المنزل
تدوينات حرة

قصائد قادمة من مطبخ المنزل

المزيد
العفو بانتقام
مقالات

العفو بانتقام

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>