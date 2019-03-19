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الرياض.. السجن عام لـ «مغرد» أساء للقضاء وشكك في نزاهته

الرياض.. السجن عام لـ «مغرد» أساء للقضاء وشكك في نزاهته
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تواصل – الرياض:

أصدرت المحكمة الجزائية في الرياض، حكماً بسجن مواطن لمدة عام، وتغريمه مبلغ 5 آلاف ريال؛ لإدانته بكتابة تغريدات مسيئة في حق القضاء، والتشكيك في عدالة ونزاهة أصحاب الفضيلة قضاة المملكة.

وأدانت المحكمة المتهم بموجب المادة بموجب المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، بعدما مكنته من حقوقه كافة ومنحته الوقت الكافي لتقديم دفوعه في القضية.

وأفهمت المحكمة المدعى عليه أن من حقه الاعتراض على الحكم خلال المدة النظامية، ليقوم بالاعتراض، وترفع الدعوى لمحكمة الاستئناف التي أيدت الحكم وأصبح مكتسبًا للصفة القطعية.

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