تبوك.. ضبط 3 متسولين جمعوا 24 ألف ريال في تيماء

تواصل – تبوك:

ضبطت الجهات المعنية في منطقة تبوك ثلاثة من المتسولين جمعوا قرابة 24 ألف ريال من أعمال التسول واستمالة القلوب بقِصص إنسانية غير حقيقية.

وأحال مكتب مكافحة التسول بمنطقة تبوك مبلغاً مالياً كبيراً للجهة المختصة، بعد أن جمعه ثلاثة متسولين من جنسية عربية خلال مدة وجيزة في محافظة تيماء، قبل أن يبلغ عنهم أحد المواطنين وتقبض عليهم شرطة المحافظة.

وكان المتسولون يقومون بطرق أبواب منازل في أحياء المحافظة، وادَّعوا عن أنفسهم قِصصاً إنسانية استمالت قلوب من طرقوا أبوابهم؛ حتى تمكنوا من جمع ما يقارب ٢٤ ألف ريال، إلى أن أبلغ عنهم أحد المواطنين، حيث تم ضبطهم من قِبل الشرطة، وإحالتهم إلى مكتب مكافحة التسول بالمنطقة.