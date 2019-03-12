طرح 5 آلاف قطعة أرض مجانية في 5 مناطق.. تعرّف على طريقة الحجز

تواصل – الرياض:

كشف برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان، اليوم الثلاثاء، عن إضافة عددٍ من المخططات المجانية عبر بوابته الإلكترونية ضمن المخططات السكنية التي طرحتها البوابة مؤخراً؛ لتتيح للمستفيد اختيار المخطط السكني المناسب لهم، داعياً المستفيدين الراغبين في خيار الحصول على أرض مجانية إلى زيارة الموقع الإلكتروني للحجز.

وأوضحت الإسكان، في بيان لها، أن هذه الخطوة تأتي في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد في التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير المزيد من الخدمات الإلكترونية لهم؛ إذ وفَّرت البوابة حتى الآن 48 مخططاً، فيما سيتبعها المزيد من المخططات خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه تم تفعيل الاختيار الإلكتروني لـ9 مخططات جديدة يجري استكمال أعمال البنية التحتية فيها، التي تشمل المرافق الخدمية العامة.

وبيَّن البرنامج أن المخططات الجديدة منها 5 بمنطقة القصيم موزعة بين محافظاتها، وشملت مخطط المذنب 13 الذي يحوي 371 قطعة أرض بمحافظة المذنب، ومخطط البكيرية 2 ويضم 583 قطعة أرض بمحافظة البكيرية، ومخطط عنيزة 1 – العوشزية بمحافظة عنيزة، بعدد أراض يصل إلى 1116 قطعة أرض، في حين حظيت محافظة الأسياح بمخطط مشروع الأسياح الذي يحوي 538 قطعة أرض مطورة ومحافظة رياض الخبراء بمخطط الخبراء بعدد (418) قطعة أرض.

وأفاد بأن أربعة مخططات أخرى موزعة بين عدد من المناطق والمحافظات، شملت مخطط النخيل بـ(164) قطعة أرض بمحافظة القريات التابعة لمنطقة الجوف، ومخطط منح رفحاء بـ(1449) قطعة أرض بمحافظة رفحاء التابعة للحدود الشمالية، في حين حظيت تبوك بمخطط حقل الذي يضم (260) قطعة أرض، كما أضاف مخططاً جديداً بعدد (748) قطعة أرض بجزر فرسان التابعة لمنطقة جازان.

وأشار البرنامج إلى أنه يمكن للمستفيد المسجل في وزارة الإسكان زيارة البوابة الإلكترونية لموقع “سكني” ثم اختيار “الحلول السكنية”؛ ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية المجانية، أو الدخول المباشر على (الـــــــرابــــــط) واختيار المخطط المناسب له، ثم إكمال نموذج التسجيل قبل التوجه لاحقاً لزيارة الفرع وذلك لإنهاء الإجراءات النهائية للحصول على الأرض بعد إصدار الموافقات، مشيراً إلى أنه سيواصل تقديم كافة التسهيلات لمستفيديها من المواطنين بما يحقق تطلعاتهم.

وأشار برنامج “سكني” إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكِّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم، بما يرفع من نسبة التملُّك السكني والوصول إلى 70% بحلول عام 2030؛ وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة.

يُشار إلى أن برنامج سكني كان قد خصص نحو 207.296 قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة، منها 50 ألف قطعة مجانية تم تخصيصها هذا العام، حيث تتواصل عمليات تسليم الأراضي المجانية في مختلف المناطق.