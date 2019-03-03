الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

تفاصيل برنامج الإسكان للعسكريين.. 640 ألف ريال قرض حسن (فيديو)

تفاصيل برنامج الإسكان للعسكريين.. 640 ألف ريال قرض حسن (فيديو)

«المرور» يحذر: الوقوف على خط المشاة في هذه الحالة «مخالفة»

«المرور» يحذر: الوقوف على خط المشاة في هذه الحالة «مخالفة»

«المسند» يكشف عن توقعاته لحالة الطقس خلال الـ5 أيام المقبلة

«المسند» يكشف عن توقعاته لحالة الطقس خلال الـ5 أيام المقبلة

حيلة خبيثة لأفغانيين بجدة.. سرقا 700 ألف ريال من عملاء بنوك

حيلة خبيثة لأفغانيين بجدة.. سرقا 700 ألف ريال من عملاء بنوك

سفارة المملكة ببريطانيا: إنشاء منصة إلكترونية لخدمة المرضى السعوديين

سفارة المملكة ببريطانيا: إنشاء منصة إلكترونية لخدمة المرضى السعوديين
0

تواصل – واس:

أكد الملحق الصحي بسفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة الدكتور عبدالعزيز بن محمد العيسى أن العمل جارٍ على إنشاء منصة إلكترونية للملحقية الصحية في بريطانيا؛ لتسهيل تقديم الخدمات التي يحتاجها المرضى في بريطانيا دون مراجعة مقر الملحقية الصحية في لندن.

وقال الدكتور عبدالعزيز العيسى خلال مشاركته في ندوة حول “الملحقيات السعودية في ضوء رؤية 2030 ” التي نظمها نادي الإعلاميين السعوديين في بريطانيا على هامش فعالية حفل تدشين أعمال دورته العاشرة لهذا العام: ” إن هذه الخدمة الجديدة سوف تسهم في التواصل الفعّال بين المريض والملحقية الصحية للحصول على عدد من الخدمات مثل الضمانات المالية والمشاهد والإفادات وغيرها من الخدمات الأخرى، مشيرًا إلى أنه تم علاج 207 من المرضى خلال العام الماضي، بينما تم علاج أكثر من 240 مريض للعام الذي سبقه، وأن العدد في انخفاض، نظرًا لتقدم القطاع الصحي بالمملكة العربية السعودية الذي يلقى اهتمامًا كبيرًا من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

وأضاف أن المملكة العربية السعودية تسعى ضمن رؤيتها 2030 إلى أن تكون وجهة علاجية عالمية للمرضى من مختلف دول العالم، وذلك لما تمتلكه من كوادر طبية مؤهلة تأهيلاً فريدًا ومراكز وأجهزة طبية متقدمة تضاهي أحدث المراكز والأجهزة الموجودة في الدول المتقدمة في المجال الطبي، موضحًا أن مستشفيات سعودية وقعت اتفاقيات تعاون مع مستشفيات بريطانية لنقل المعرفة والخبرات بين الجانبين.

ولفت الدكتور العيسى الانتباه إلى أن الملحقية الصحية في لندن تُعد من أقدم الملحقيات الصحية خارج المملكة، إذ بدأت عملها في السبعينات الميلادية، وتقوم بالإشراف على المرضى القادمين للعلاج بأوامر سامية، أو قرارات هيئة طبية عليا، إضافة لدورها الإشرافي على المرضى القادمين للعلاج على حسابهم الخاص في بريطانيا.

وكان نادي الإعلاميين السعوديين اختتم فعاليات حفل التدشين بتكريم عدد من الجهات المنظمة والداعمة وذلك بحضور الملحق الثقافي في لندن الدكتور عبدالعزيز المقوشي، وأعضاء من سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة، وأعضاء نادي الإعلاميين السعوديين وعدد من المهتمين، وتم في ختام الحفل تكريم الجهات المنظمة والداعمة، إضافة إلى تكريم مدير المركز الثقافي الإسلامي في لندن الدكتور أحمد الدبيان.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بوادر أزمة أمنية بين أمريكا وبريطانيا بسبب «هواوي»

بوادر أزمة أمنية بين أمريكا وبريطانيا بسبب «هواوي»

وزير دفاع بريطانيا: مستعدون لاستعراض عضلاتنا العسكرية بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي

وزير دفاع بريطانيا: مستعدون لاستعراض عضلاتنا العسكرية بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي

تحذير من رياح عاتية مع اقتراب وصول العاصفة إريك إلى بريطانيا

تحذير من رياح عاتية مع اقتراب وصول العاصفة إريك إلى بريطانيا

«صحيفة»: محكمة بريطانية تتهم زوجين سعوديين بتسميم طفل بـ«الأنسولين»

«صحيفة»: محكمة بريطانية تتهم زوجين سعوديين بتسميم طفل بـ«الأنسولين»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الإيذاء النبيل
مقالات

الإيذاء النبيل

المزيد
لماذا سمي الاسم بالاسم
تدوينات حرة

لماذا سمي الاسم بالاسم

المزيد
فضل القرض (السلفة)
مقالات

فضل القرض (السلفة)

المزيد
أدب الخصومة “بسّنا هواش”
تدوينات حرة

أدب الخصومة “بسّنا هواش”

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>