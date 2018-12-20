وزير الاقتصاد والتخطيط: شرط وحيد لإعادة النظر في «رسوم الوافدين»

تواصل – الرياض:

أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، في مقابلة مع تلفزيون “بلومبيرج” أمس، أن الدولة جاهزة لإعادة النظر في رسوم العمالة الوافدة إذا كان هناك قطاع أو صناعة تحتاج إلى حافز لخلق وظائف أو المساهمة في ميزان المدفوعات.

وبشأن خصخصة الشركات، كشف التويجري أن المملكة ستقوم بخصخصة 7 شركات خلال الربع الأول من 2019، لافتاً إلى أن العدد سيرتفع إلى 19 شركة بنهاية العام.

وأكد أن الهدف الدائم للدولة هو تحفيز القطاع الخاص، بحسب ما نقلته صحيفة “عكاظ”.

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