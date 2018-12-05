الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

كيف تحصل على 60 ألف ريال قرضًا بدون فوائد؟.. و5 سنوات للسداد

كيف تحصل على 60 ألف ريال قرضًا بدون فوائد؟.. و5 سنوات للسداد

بالفيديو.. ضبط امرأة تُهرب كمية «كوكايين» كبيرة

بالفيديو.. ضبط امرأة تُهرب كمية «كوكايين» كبيرة

تحذير من «مركز العمليات الأمنية» لأهالي جدة

تحذير من «مركز العمليات الأمنية» لأهالي جدة

شرطة مكة تكشف ملابسات مقطع السطو على وافد في جدة (فيديو)

شرطة مكة تكشف ملابسات مقطع السطو على وافد في جدة (فيديو)

«التجارة»: ضبط 38 ألف قطعة غيار مغشوشة للسيارات وأحبار مقلدة

«التجارة»: ضبط 38 ألف قطعة غيار مغشوشة للسيارات وأحبار مقلدة
0

تواصل – فريق التحرير:

ضبطت وزارة التجارة والاستثمار بمساندة الحملة الأمنية المشتركة بالتعاون مع وزارة العمل بعد عمليات تحري مكثفة، أكثر من 29 ألف قطعة غيار للسيارات (فلاتر زيت وهواء) مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية في أحد المستودعات في مدينة الرياض، كما داهمت الحملة الأمنية معملاً لتعبئة الأحبار ضبطت بداخله كميات كبيرة من الأحبار المقلدة، وتم ضبط شبهة تستر تجاري، كما تم القبض على 26 عاملاً مخالفاً تم تسليمهم لفرقة الضبط الميداني.

وأسفرت جهود الرقابة المشتركة عن توافر معلومات مؤكدة عن استخدام أحد المستودعات في مدينة الرياض كمعمل يتم فيه إعادة تغليف قطع غيار مغشوشة مستوردة من الصين ووضع علامات تجارية لماركات عالمية مشهورة عليها، حيث عثر على (29,200) قطعة غيار للسيارات (فلاتر زيت وهواء) مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية، بالإضافة لأكثر من 382 ألف (كرتون واستكرات) وضع عليها أسماء لعلامات تجارية عالمية.

كما داهمت الفرق الرقابية بالوزارة بمساندة الحملة الأمنية معملاً يديره وافد من جنسية آسيوية في حي العليا بالرياض، عثر بداخله على أكثر من 9 آلاف قطعة مغشوشة ومقلدة لماركة أحبار عالمية، بالإضافة لأدوات ومعدات تستخدم في تعبئة الأحبار، وتم تسليم العمالة المخالفة للجهات الأمنية، واستدعاء أصحاب المنشآت المخالفة للاستماع لأقوالهم، قبل إحالتهم للنيابة العامة.

وأكدت وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما فيه من غش وخداع للمستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«التجارة» تشهر بمنشأة عرضت إطارات سيارات منتهية الصلاحية

«التجارة» تشهر بمنشأة عرضت إطارات سيارات منتهية الصلاحية

التجارة تشهر بـ 10 أشخاص أصدروا شيكات بدون رصيد

التجارة تشهر بـ 10 أشخاص أصدروا شيكات بدون رصيد

التشهير والغرامة لمواطن ومقيم بتهمة التستر التجاري

التشهير والغرامة لمواطن ومقيم بتهمة التستر التجاري

الغرامة والتشهير بمنشأة عرضت منتجات منتهية الصلاحية في رفحاء

الغرامة والتشهير بمنشأة عرضت منتجات منتهية الصلاحية في رفحاء

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

جولة خارجية ناجحة بامتياز.. تفاصيل زيارات ولي العهد لـ 6 دول عربية
تقارير وحوارات

جولة خارجية ناجحة بامتياز.. تفاصيل زيارات ولي العهد لـ 6 دول عربية

المزيد
بين الألف والياء “ثغرة ثقافية في حوار أمني!!”
مقالات

بين الألف والياء “ثغرة ثقافية في حوار أمني!!”

المزيد
وفاة الطفلة «ليان الدخيل» وآلاف التغريدات تنعيها.. تعرف على قصتها
تقارير وحوارات

وفاة الطفلة «ليان الدخيل» وآلاف التغريدات تنعيها.. تعرف على قصتها

المزيد
شكّل مجتمعك كما تُحب
مقالات

شكّل مجتمعك كما تُحب

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>