«التجارة»: ضبط 38 ألف قطعة غيار مغشوشة للسيارات وأحبار مقلدة

تواصل – فريق التحرير:

ضبطت وزارة التجارة والاستثمار بمساندة الحملة الأمنية المشتركة بالتعاون مع وزارة العمل بعد عمليات تحري مكثفة، أكثر من 29 ألف قطعة غيار للسيارات (فلاتر زيت وهواء) مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية في أحد المستودعات في مدينة الرياض، كما داهمت الحملة الأمنية معملاً لتعبئة الأحبار ضبطت بداخله كميات كبيرة من الأحبار المقلدة، وتم ضبط شبهة تستر تجاري، كما تم القبض على 26 عاملاً مخالفاً تم تسليمهم لفرقة الضبط الميداني.

وأسفرت جهود الرقابة المشتركة عن توافر معلومات مؤكدة عن استخدام أحد المستودعات في مدينة الرياض كمعمل يتم فيه إعادة تغليف قطع غيار مغشوشة مستوردة من الصين ووضع علامات تجارية لماركات عالمية مشهورة عليها، حيث عثر على (29,200) قطعة غيار للسيارات (فلاتر زيت وهواء) مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية، بالإضافة لأكثر من 382 ألف (كرتون واستكرات) وضع عليها أسماء لعلامات تجارية عالمية.

كما داهمت الفرق الرقابية بالوزارة بمساندة الحملة الأمنية معملاً يديره وافد من جنسية آسيوية في حي العليا بالرياض، عثر بداخله على أكثر من 9 آلاف قطعة مغشوشة ومقلدة لماركة أحبار عالمية، بالإضافة لأدوات ومعدات تستخدم في تعبئة الأحبار، وتم تسليم العمالة المخالفة للجهات الأمنية، واستدعاء أصحاب المنشآت المخالفة للاستماع لأقوالهم، قبل إحالتهم للنيابة العامة.

وأكدت وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما فيه من غش وخداع للمستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.