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انفجارات ضخمة تهز «اللاذقية» بسوريا (فيديو)

انفجارات ضخمة تهز «اللاذقية» بسوريا (فيديو)
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تواصل – وكالات:

أكدت وسائل إعلام تابعة لنظام بشار الأسد، الاثنين، أن عدداً من المواقع التابعة لميليشيا الأسد في مدينة اللاذقية تعرضت لما أسمته “عدواناً”، وذلك عقب يومين من قصف مشابه استهدف مطار دمشق الدولي.
وقالت صفحة “دمشق الآن” التي تديرها مخابرات نظام الأسد، إن “عدواناً على اللاذقية يستهدف مؤسسة الصناعات التقنية والمضادات الجوية تتصدى وتسقط عدد من الصواريخ” وأشارت في خبر سابق إلى أن “الدفاعات الجوية تسقط صواريخ في سماء حمص واللاذقية”.
بدورها قالت “صفحة شبكة أخبار اللاذقية” إن “الانفجارات ما زالت مستمرة على مدينتي اللاذقية وحمص لأكثر من نصف ساعة دون توقف” في حين اكد ناشطون أن الانفجارات ما يزال يسمع دويها في عموم الساحل السوري.
من جانبها، قالت وكالة أنباء الأسد (سانا) نقلاً عن مصدر عسكري، إن “الهجوم على اللاذقية تم بصواريخ أطلقت من البحر”  مدعية أن “الدفاعات الجوية” التابعة لميليشيا أسد تتصدى وتعترض عددا من هذه الصواريخ قبل الوصول إلى أهدافها.
في السياق، بثت صفحات موالية لنظام الأسد فيديوهات تظهر حجم الانفجارات الضخمة الناتجة عن القصف، حيث تبين الفيديوهات سلسلة من الانفجارات الكبيرة في المكان الذي أشارت إليه “دمشق” الآن” (مؤسسة الصناعات التقنية والمضادات الجوية).

يشار إلى أن وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد قالت السبت الماضي إن “قصفا صاروخيا إسرائيليا استهدف مطار دمشق الدولي، في حين تحدثت مصادر موالية للنظام أن الصواريخ استهدفت مستودعات أسلحة نوعية داخل مطار دمشق”.

بالمقابل، ذكرت (القناة العبرية الثانية) أن الكيان الصهيوني دمرت طائرة نقل إيرانية من طراز بوينغ، بعد ساعات من هبوطها في مطار دمشق الدولي.

وأشارت القناة أيضا أن الغارة استهدفت مخازن سلاح في حظائر طائرات بالمطار (ورشات ومخازن مخصصة للصيانة)، تم تمويهها بوضع شعارات الأمم المتحدة وشركة النقل العالمية DHL على سطحها، كما أظهرت صور أقمار صناعية نشرتها القناة.

يذكر أنه أنباء عن هجوم من الكيان الصهيوني على مواقع للميليشيات الإيرانية في سوريا.

 

فيديو عاااااااجل | من اللاذقيةفيديو للانفجارات في اللاذقية قرب مدخل مدينة اللاذقية _جسر حلب

Geplaatst door ‎كتائب البعث القطر السوري‎ op Maandag 17 september 2018

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