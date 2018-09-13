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قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم محافظة الخليل وتعتقل 5 فلسطينيين

قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم محافظة الخليل وتعتقل 5 فلسطينيين
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تواصل- وكالات:

اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الخميس، محافظة الخليل واعتقلت خمسة مواطنين فلسطينيين خلال عمليات دهم وتفتيش نفذتها في العديد من البلدات وطالت عددا من المنازل.

وذكرت مصادر فلسطينية في الخليل أن قوات الاحتلال داهمت بلدة بيت أمر شمال الخليل واقتحمت عدة منازل واعتقلت مواطنين فلسطينيين ونقلتهم لمركز التوقيف والاعتقال في التجمع الاستيطاني “غوش عتصيون” شمال البلدة، بينما جرى اعتقال ثلاثة مواطنين فلسطينيين من حارة أبو سنينة داخل مدينة الخليل، وفتشت عددًا من منازل المواطنين الفلسطينيين وعاثت فيها فسادًا، فيما داهمت تلك القوات بلدات يطا، واذنا، والظاهرية، وحلحول، وأقامت حواجزها على مدخل السموع، ومفرق مخيم الفوار.

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