خلال 3 أيام.. الأمن العام يضبط 5855 شخصاً و342 قطعة سلاح 

تواصل – الرياض:

تمكنت المديرية العامة للأمن العام من ضبط عدد من المخالفين وأسلحة ومواد مخدرة، وذلك في إطار الحملة الأمنیة الموحدة، في 3 أيام فقط من 7 – 9 / 10 / 1439ھـ.

وأوضحت أنه تم ضبط 5855 شخصا، 3217 سعوديا و2638 أجنبیا، فیما ضبطت 468 مركبة، منھا 26 مركبة مسروقة، والبقیة بدون إثبات ملكیة، أو مركبات مطلوبة، وغیرھا.

وأضافت، المديرية العامة للأمن العام، أنه في شأن الأسلحة؛ ضبطت الدوريات خلال الأيام الثلاثة 6 بندقیات ھوائیة، و15 مسدسا، و50 سلاحا أبیض، و271 ذخیرة حیة.

ونجحت كذلك في ضبط 272 قارورة مسكر، وعدد من الجراكل، و196 حبة مخدرة، و160.0 جرام حشیش، و458.9 كیلو قات، وكمیة ضئیلة من الشمة.