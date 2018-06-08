«الشؤون البلدية» تُوجِّه بوقف تراخيص الأراضي المفرزة دون مخطط معتمد

تواصل- الرياض:

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية توجيها إلى أمانات المناطق بإيقاف تراخيص الأراضي المبنية على صكوك الملكية فقط، وليست من ضمن مخطط معتمد، لمواجهة إنشاء مناطق عشوائية.

وأوضح قرار وزير الشؤون البلدية والقروية عبد اللطيف آل الشيخ، أن القرار يأتي بناء على نظام الطرق والمباني وقرار مجلس الوزراء الذي يقضي بأنه لا يجوز للمحاكم الشرعية ولا لكتاب العدل توثيق نقل ملكية قطعة مفرزة من الأرض إلا بموجب مخطط معتمد، وذلك بعد ملاحظة قيام بعض الأمانات بإصدار التراخيص مما يودي إلى نشوء مناطق عشوائية (غير مخططة).

وطالبت الوزارة بالتقيد التام بالقرار، واستثنت من ذلك الترخيص للبناء في المزارع وفق الاشتراطات الواردة في التعميم الوزاري، وفقا لـ”الوطن”.