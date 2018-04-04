6 ملفات هامة ناقشها مجلس الشورى اليوم.. تفاصيل الجلسة كاملة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

الحكم على قاتل «تكفى يا سعد» بحد الحرابة «قتلاً وصلبًا»

الحكم على قاتل «تكفى يا سعد» بحد الحرابة «قتلاً وصلبًا»

مقيم بالمملكة يكسب 700 ألف ريال شهرياً.. ماذا يعمل؟ (فيديو)

مقيم بالمملكة يكسب 700 ألف ريال شهرياً.. ماذا يعمل؟ (فيديو)

النائب العام: ستسمعون قريباً ما يسركم (فيديو)

النائب العام: ستسمعون قريباً ما يسركم (فيديو)

النص الكامل لحوار ولي العهد مع مجلة «ذا أتلانتيك» الأمريكية

النص الكامل لحوار ولي العهد مع مجلة «ذا أتلانتيك» الأمريكية

6 ملفات هامة ناقشها مجلس الشورى اليوم.. تفاصيل الجلسة كاملة

6 ملفات هامة ناقشها مجلس الشورى اليوم.. تفاصيل الجلسة كاملة
مجلس الشورى بالسعودية
0

تواصل- فريق التحرير:

ناقش مجلس الشورى اليوم الأربعاء 4 أبريل 2018، في جلسته العادية الثلاثون من السنة الثانية للدورة السابعة برئاسة نائب رئيس المجلس، عددا من الموضوعات الهامة.

تنمية الصادرات السعودية

وكان من أبرز الموضوعات التي ناقشها المجلس اليوم، التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي ١٤٣٧- ١٤٣٨هـ.

وخلال الجلسة رأى عضو  الشورى  إبراهيم المفلح أن من العقبات التي تواجه الصادرات تعزيز مفهوم الائتمان للشركات السعودية التي تستهدف تصدير منتجاتها.

فيا تساءلت دكتورة فوزية أبا الخيل عن كيفية قيام هيئة تنمية الصادرات السعودية بإسهامها في زيادة الصادرات غير النفطية مع أن كبار المصدرين لايستعينون بها.

بينما اقترح  دكتور منصور الكريديس أن يمثل أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية.

ولاحظ دكتور صالح الشهيب غياب النشاط القانوني في الهيكل التنظيمي وعدم وجود لوائح تنظيمية لأعمال الهيئة.

دارة الملك عبد العزيز

من جهة أخرى ناقش الشورى تقريرا خاصة  عن دارة “الملك عبد العزيز” التي تهتم بتوثيق تاريخ المملكة العربية السعودية على وجهة الخصوص وشبه الجزيرة العربية على وجه العموم.

وأكد مجلس الشورى على قراره السابق والقاضي بمطالبة دارة الملك عبدالعزيز ببذل الجهد في سبيل إنشاء وقف علمي يصرف من ريعه على مشروعاتها العلمية.

كما طالب الشورى دارة الملك عبدالعزيز بمعالجة أسباب التفاوت بين مناشط المراكز البحثية القائمة التي تشرف عليها خارج مقرها بالرياض، وتفعيل أدوار المراكز المستحدثة في مختلف مناطق المملكة، وكذلك مضاعفة جهودها للانتهاء من مشروعات النشر العلمي لديها وتنويع أشكال النشر بصور فاعلة تلبي رغبات المستفيدين.

وحث المجلس الدارة على إبراز سيرة المغفور له – بإذن الله – الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود مؤسس الدولة السعودية الثالثة من خلال عمل سينمائي يظهر الجانب الإنساني والأخلاقي والبطولي لشخصيته.

صندوق التنمية الزراعية

وطالب الشورى صندوق التنمية الزراعية بالعمل مع وزارة المالية لاستكمال رأس ماله ودفع الإعانات المتأخرة ليتمكن من الوفاء بمتطلبات دعم المزارعين للتوقف عن زراعة الأعلاف ومشاريع الاستثمار الزراعي في الخارج.

وشدد المجلس على ضرورة أن يحقق صندوق التنمية الزراعية التوازن المالي بين الإيرادات والنفقات بحلول العام 2019م، وذلك بتقليل النفقات وزيادة دخل الاستثمارات وبدون التأثير على قدرة الصندوق الاقراضية، والعمل على تحقيق فائض في الإيرادات في السنوات اللاحقة لتنمية رأس مال الصندوق واستدامته.

مجالس شباب المناطق

أيضا  ناقش مجلس الشورى مقترح مشروع اللائحة التنظيمية الموحدة لمجالس شباب المناطق المقدم من عضو المجلس السابق د. حامد الشراري استناداً للمادة (٢٣) من نظام المجلس.

كما ناقش مشروع اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين.

وناقش أيضا التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي ١٤٣٧- ١٤٣٨هـ.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الشورى» يرفض السماح لغير السعوديين بامتلاك مؤسسات صحية

«الشورى» يرفض السماح لغير السعوديين بامتلاك مؤسسات صحية

«الشورى»..انتقادات حادة لوزارة الإسكان لفشلها في حل المشكلة

«الشورى»..انتقادات حادة لوزارة الإسكان لفشلها في حل المشكلة

«الشورى» يؤجل مناقشة «سن زواج الفتيات»

«الشورى» يؤجل مناقشة «سن زواج الفتيات»

في جلسة طارئة.. «الشورى» يتخذ قراراً بشأن المستثمرين الأجانب

في جلسة طارئة.. «الشورى» يتخذ قراراً بشأن المستثمرين الأجانب

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بالإنفوجراف.. ميليشيا الحوثي خطر على الملاحة الدولية والأمن الإقليمي
انفوجرافيك

بالإنفوجراف.. ميليشيا الحوثي خطر على الملاحة الدولية والأمن الإقليمي

المزيد
بعد إغلاق «قناة بداية».. مناشدات بتصحيح المسار والعودة
تقارير وحوارات

بعد إغلاق «قناة بداية».. مناشدات بتصحيح المسار والعودة

المزيد
مسافر بلا جواز!!
مقالات

مسافر بلا جواز!!

المزيد
النص الكامل لحوار ولي العهد مع مجلة «ذا أتلانتيك» الأمريكية
تقارير وحوارات

النص الكامل لحوار ولي العهد مع مجلة «ذا أتلانتيك» الأمريكية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>