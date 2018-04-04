6 ملفات هامة ناقشها مجلس الشورى اليوم.. تفاصيل الجلسة كاملة

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ناقش مجلس الشورى اليوم الأربعاء 4 أبريل 2018، في جلسته العادية الثلاثون من السنة الثانية للدورة السابعة برئاسة نائب رئيس المجلس، عددا من الموضوعات الهامة.

تنمية الصادرات السعودية

وكان من أبرز الموضوعات التي ناقشها المجلس اليوم، التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي ١٤٣٧- ١٤٣٨هـ.

وخلال الجلسة رأى عضو الشورى إبراهيم المفلح أن من العقبات التي تواجه الصادرات تعزيز مفهوم الائتمان للشركات السعودية التي تستهدف تصدير منتجاتها.

فيا تساءلت دكتورة فوزية أبا الخيل عن كيفية قيام هيئة تنمية الصادرات السعودية بإسهامها في زيادة الصادرات غير النفطية مع أن كبار المصدرين لايستعينون بها.

بينما اقترح دكتور منصور الكريديس أن يمثل أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية.

ولاحظ دكتور صالح الشهيب غياب النشاط القانوني في الهيكل التنظيمي وعدم وجود لوائح تنظيمية لأعمال الهيئة.

دارة الملك عبد العزيز

من جهة أخرى ناقش الشورى تقريرا خاصة عن دارة “الملك عبد العزيز” التي تهتم بتوثيق تاريخ المملكة العربية السعودية على وجهة الخصوص وشبه الجزيرة العربية على وجه العموم.

وأكد مجلس الشورى على قراره السابق والقاضي بمطالبة دارة الملك عبدالعزيز ببذل الجهد في سبيل إنشاء وقف علمي يصرف من ريعه على مشروعاتها العلمية.

كما طالب الشورى دارة الملك عبدالعزيز بمعالجة أسباب التفاوت بين مناشط المراكز البحثية القائمة التي تشرف عليها خارج مقرها بالرياض، وتفعيل أدوار المراكز المستحدثة في مختلف مناطق المملكة، وكذلك مضاعفة جهودها للانتهاء من مشروعات النشر العلمي لديها وتنويع أشكال النشر بصور فاعلة تلبي رغبات المستفيدين.

وحث المجلس الدارة على إبراز سيرة المغفور له – بإذن الله – الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود مؤسس الدولة السعودية الثالثة من خلال عمل سينمائي يظهر الجانب الإنساني والأخلاقي والبطولي لشخصيته.

صندوق التنمية الزراعية

وطالب الشورى صندوق التنمية الزراعية بالعمل مع وزارة المالية لاستكمال رأس ماله ودفع الإعانات المتأخرة ليتمكن من الوفاء بمتطلبات دعم المزارعين للتوقف عن زراعة الأعلاف ومشاريع الاستثمار الزراعي في الخارج.

وشدد المجلس على ضرورة أن يحقق صندوق التنمية الزراعية التوازن المالي بين الإيرادات والنفقات بحلول العام 2019م، وذلك بتقليل النفقات وزيادة دخل الاستثمارات وبدون التأثير على قدرة الصندوق الاقراضية، والعمل على تحقيق فائض في الإيرادات في السنوات اللاحقة لتنمية رأس مال الصندوق واستدامته.

مجالس شباب المناطق

أيضا ناقش مجلس الشورى مقترح مشروع اللائحة التنظيمية الموحدة لمجالس شباب المناطق المقدم من عضو المجلس السابق د. حامد الشراري استناداً للمادة (٢٣) من نظام المجلس.

كما ناقش مشروع اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين.

وناقش أيضا التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي ١٤٣٧- ١٤٣٨هـ.