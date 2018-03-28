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اليمن.. نزع 2000 لغم وعبوة ناسفة زرعها الحوثيون في الجوف
Soldiers loyal to Yemen's government stand next to mines planted by the al-Houthi group in locations where they controlled in frontline in the province of Marib, October 4, 2015. REUTERS/Stringer TPX IMAGES OF THE DAY
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تواصل- واس:

انتزعت الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش الوطني في اليمن المئات من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية في مواقع متفرقة بمديرية برط العنان شمالي غرب محافظة الجوف اليمنية, قبل أن تلوذ بالفرار.

وأوضح مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية “أن الألغام والمتفجرات التي انتزعتها قوات الجيش تنوعت بين الألغام المضادة للأفراد والألغام المضادة للدروع والعربات والعبوات الناسفة محليه الصنع وبأحجام مختلفة”، مشيراً إلى أن الفرق الهندسية تمكنت من تطهير جميع تلك المواقع وتأمين المناطق المحررة بالكامل.

وأضاف المصدر أن الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش تمكنت أيضاً من تفكيك صواريخ تحكم عن بعد كانت تهدف لقصف مواقع الجيش الوطني في منطقة برط، وبعضها موجه نحو التجمعات السكنية في مديريتي برط وخب والشعف.

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