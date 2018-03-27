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«التعليم» تطلب من قائدي المدارس هذا الأمر قبل بدء العام الجديد

«التعليم» تطلب من قائدي المدارس هذا الأمر قبل بدء العام الجديد
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تواصل – فريق التحرير:

طَالَبَتِ الإِدَارَة العَامَّة للإشراف التربوي فِي وَزَارَة التعليم، قادة المدارس فِي إدارات التعليم بمَنَاطِق ومحافظات المَمْلَكَة، بالرفع عن الإِيجَابيات والسلبيات المترتبة على عودة قادة المدارس للعمل يوم 16 / 11 / 1439هـ.

يَأْتِي ذلك بعد أن قررت وَزَارَة التعليم مُؤخَّراً عودة جميع العاملين فِي المدارس وإدارات ومكاتب التعليم من الموظفين الإداريين وشاغلي الوظائف التعليمية، الذين لا يمارسون مهام التدريس الفِعْلِي، قبل بدء العام الدراسي المقبل بشهر؛ للاسْتِعْدَاد المبكر وتهَيْئَة المدارس.

وطَالَبَتِ الإِدَارَة العَامَّة للإشراف التربوي فِي وَزَارَة التعليم، قادة المدارس بالرفع عن الإِيجَابيات والسلبيات المترتبة على عودة قادة المدارس للعمل يوم 16 / 11 / 1439هـ؛ وَذَلِكَ لِلرفع عاجلاً للإِدَارَة العَامَّة للإشراف التربوي ممثلة فِي إِدَارَة القِيَادَة المدرسية بـوَزَارَة التعليم لاتخاذ اللازم حيال ذلك، بِحَسَبِ “الميدان التعليمي”.

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