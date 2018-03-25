الإنذار المبكر يحذر من أتربة مثارة على عدة مناطق

تواصل – فريق التحرير:

حذر نظام الإندار الآلي المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من هبوب عوالق ترابية وأتربة مثارة على بعض مناطق المملكة تبدأ في تمام الساعة 18.00 اليوم الأحد 25 مارس، وتنتهي في أوقات مختلفة غداً الاثنين 26 مارس.

ووفقاً لنظام الإندار المبكر فإن منطقة “تبوك” ستشهد بداية من الساعة 18.00، اليوم الأحد، وحتى الساعة 6.00 غداً الاثنين 26 مارس، حالة رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة.

كما ستشهد منطقة المدينة المنورة، بداية من الساعة 18.00 اليوم الأحد وحتى الساعة السادسة غداً الاثنين 26 مارس استمرار الرؤية غير الجيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة.

وفي منطقة حائل ستشهد المنطقة بداية من الساعة 19.00 اليوم الأحد 26 مارس وحتى الساعة السادسة 26 مارس حالة من استمرار الرؤية غير الجيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة.