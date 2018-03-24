وافد يقذف فتاة.. نفِّذي ما أريد وإلا سأفضحك

تواصل – فريق التحرير:

أوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه في إطار التعاون المشترك بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرطة المنطقة، فقد ورد لمركز شرطة العزيزة بلاغ من فتاة تفيد عن قيام شخص بقذفها عبر رسائل نصية وابتزازها وتهديدها بإرسال صورها وفضحها لدى أقاربها إن لم ترضَخ له.

وأضاف متحدث شرطة الرياض أنه، وبعد التثبت من صحة البلاغ، تم اتخاذ الإجراءات البحثية اللازمة التي أسفرت عن تحديد هوية المتهم وضبطه في كمين مُحكَم بعد محاولته ارتكاب الفرار (وافد يمني الجنسية/ في العقد الثالث من العمر ) وبحوزته الأجهزة المستخدمة.

وفي السياق ذاته؛ وبناءً على البلاغ الورد لمركز شرطة البطحاء من فتاة تفيد عن قيام شخص بابتزازها وتهديدها بنشر صورها، تم بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة تم القبض على المتهم (مواطن / في العقد الرابع من العمر ) وبحوزته الأجهزة المستخدمة.

جرى إيقافهما وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة حسب الاختصاص لتطبيق نظامَي الإجراءات الجزائية ومكافحة الجرائم المعلوماتية بحقهما.