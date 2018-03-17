«البيئة»: لا إصابات جديدة بـ«إنفلونزا الطيور» خلال الـ24 ساعة الماضية

تواصل – فريق التحرير:

أفادت وزارة البيئة والمياه والزراعة بأنه لم يتم تسجيل أية إصابة في المملكة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة، في إيجازها اليومي، أن العينات المجموعة من جميع مناطق المملكة منذ بداية انتشار الفيروس بلغ عددها 10459 عينة، منها 159 حالة إيجابية، تم التخلص من 5543 طيراً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى تلقيها بلاغاً واحداً خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الاستفسارات أربعة استفسارات، مؤكدة استمرار حملاتها التوعوية والاستقصائية في مناطق المملكة كافة، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.