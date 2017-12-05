ضبط مصنعين للعرق المُسكر في الجوف (صور)

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تمكنت شرطة الجوف، من ضبط مجموعة من المخالفين لنظامي العمل والإقامة ومصنعين للعرق المسكر في موقعين مختلفين ومجموعة من المضبوطات للاشتباه بحيازتها، وتمت إحالتهم إلى جهات الاختصاص.

وكانت شرطة منطقة الجوف متمثلة بقوة الضبط الميداني وقوة المهمات والواجبات الخاصة وإدارة التحريات والبحث الجنائي وإدارة دوريات الأمن ومفتشي فرع وزارة العمل وهيئة حقوق الإنسان، نفَّذت حملة تفتيش ضمن الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود (وطن بلا مخالف) مساء يوم الاثنين الموافق ١٦-٣-١٤٣٩هـ، بعدة مواقع تجمع الوافدين بضاحية قارا.