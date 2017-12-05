الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

ترشيحاتنا

الوزراء: نأمل أن تسهم انتفاضة الشعب اليمني في تخليص بلادهم من التنكيل والتهديد

الوزراء: نأمل أن تسهم انتفاضة الشعب اليمني في تخليص بلادهم من التنكيل والتهديد

«الجبير» يرأس وفد المملكة في القمة الخليجية بالكويت

«الجبير» يرأس وفد المملكة في القمة الخليجية بالكويت

مصادر: توجُّه بخفض وزن رغيف الخبز

مصادر: توجُّه بخفض وزن رغيف الخبز

5.4 مليون مسكن في بالمملكة.. 36% منها مشغولة بأُسَر «أجنبية»

5.4 مليون مسكن في بالمملكة.. 36% منها مشغولة بأُسَر «أجنبية»

ضبط مصنعين للعرق المُسكر في الجوف (صور)

ضبط مصنعين للعرق المُسكر في الجوف (صور)
0

تواصل- فريق التحرير:

تمكنت شرطة الجوف، من ضبط مجموعة من المخالفين لنظامي العمل والإقامة ومصنعين للعرق المسكر في موقعين مختلفين ومجموعة من المضبوطات للاشتباه بحيازتها، وتمت إحالتهم إلى جهات الاختصاص.

وكانت شرطة منطقة الجوف متمثلة بقوة الضبط الميداني وقوة المهمات والواجبات الخاصة وإدارة التحريات والبحث الجنائي وإدارة دوريات الأمن ومفتشي فرع وزارة العمل وهيئة حقوق الإنسان، نفَّذت حملة تفتيش ضمن الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود (وطن بلا مخالف) مساء يوم الاثنين الموافق ١٦-٣-١٤٣٩هـ، بعدة مواقع تجمع الوافدين بضاحية قارا.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

طلقات تقتل شابًا وتدخل شقيقه «العناية المركزة» بالجوف.. والجاني يسلم نفسه

طلقات تقتل شابًا وتدخل شقيقه «العناية المركزة» بالجوف.. والجاني يسلم نفسه

القبض على 4 أطفال سرقوا «عطرًا» من القرية النسائية بسكاكا

القبض على 4 أطفال سرقوا «عطرًا» من القرية النسائية بسكاكا

«شرطة القصيم» تنهي استعداداتها لبدء حملة «وطن بلا مخالف»

«شرطة القصيم» تنهي استعداداتها لبدء حملة «وطن بلا مخالف»

شرطة الجوف توضح ملابسات وفاة شخص برفقة أحد مشاهير مواقع التواصل

شرطة الجوف توضح ملابسات وفاة شخص برفقة أحد مشاهير مواقع التواصل

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مغردون يردون على «الاتصالات»: النت ضعيف والخدمة سيئة والأسعار نار
تقارير وحوارات

مغردون يردون على «الاتصالات»: النت ضعيف والخدمة سيئة والأسعار نار

المزيد
في انتظار تحقيقات النيابة.. الحقيقة الغائبة بواقعة تجمهر فتيات حول سيارة «الهيئة»
تقارير وحوارات

في انتظار تحقيقات النيابة.. الحقيقة الغائبة بواقعة تجمهر فتيات حول سيارة «الهيئة»

المزيد
مربية الأجيال هدى الوسيدي لـ«تواصل»: المعلمة صاحبة مهمة نبيلة ومؤتمنة على الطالبات
تقارير وحوارات

مربية الأجيال هدى الوسيدي لـ«تواصل»: المعلمة صاحبة مهمة نبيلة ومؤتمنة على الطالبات

المزيد
ما الذي يفعله رجل القانون سمو الأمير محمد بن سلمان؟
مقالات

ما الذي يفعله رجل القانون سمو الأمير محمد بن سلمان؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>