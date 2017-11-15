بعد توبيخه حارس أمن.. مغردون ينتقدون مواطناً: تجاوزت حدك

تواصل – فريق التحرير:

أثار مقطع فيديو متداول لمواطن يوبخ حارسَ أمنٍ بأحد المستشفيات، جدلاً بين رواد موقع “تويتر”، حيث اعتبر الأكثرية أن المواطن تجاوز حدوده وتقمص دور الدولة للتحقيق مع فرد الأمن، بينما أيد الأقلية موقف المواطن.

وتشير تفاصيل الفيديو المتداول إلى أن المواطن كان يوبخ حارس الأمن “اليمني” متهماً إياه بانتحال شخصية مواطن سعودي، لكن الحارس رد عليه بأنه يعتبر نفسه مواطناً.

من ناحيته، أوضح المحامي عبدالرحمن اللاحم، أن مصور المقطع ارتكب جريمة تشهير، ومارس إحدى سلطات الدولة، قائلاً: “إذا شفت مخالفة بلغ عنها لا أن تتنمر بهذه الطريقة”.