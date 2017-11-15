«بلومبيرج»: «سوفت بنك» يستثمر 25 مليار دولار في المملكة

تواصل – سامر محمد:

تخطط مجموعة “سوفت بنك” لاستثمار نحو 25 مليار دولار في المملكة خلال السنوات الأربع المقبلة، في وقت يعمق فيه “ماسايوشي صن” الذي يدير الشركة اليابانية علاقاته الاسْتِثْمَارِيّة مع المملكة، وَفْقَاً لمطلعين تحدثوا إلى شبكة “بلومبيرج” الأمريكية.

وتحدث مطلعون عن أن “سوفت بنك” تهدف لاستثمار نحو 15 مليار دولار في مدينة “نيوم” الجديدة التي يخطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لبنائها على ساحل البحر الأحمر، كما يخطط “صندوق رؤية” التابع للشركة اليابانية لاسْتِثْمَارَات تصل إلى 10 مليارات دولار في شركة الكهرباء السعودية المملوكة للدولة، كجزء من الجهود الرامية لتنويع الخدمات عبر استخدام الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية.

واعتبرت الشبكة أن خطط “سوفت بنك” من شأنها أن تدعم ولي العهد الذي يشن حملة ضد الفساد، كما أن تدفق المال إلى المملكة سيساعدها في ظل سعيها لتنويع الاقتصاد بَعِيدَاً عن الاعتماد على النفط.