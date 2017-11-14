«التخصصات الصحية» تبحث إنشاء أكاديميات لطب الأسرة بالمملكة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها
أقرا الخبر
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء
أقرا الخبر
بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس
أقرا الخبر
«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً
أقرا الخبر
بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام
أقرا الخبر
وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة
أقرا الخبر
ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض
أقرا الخبر
قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك
أقرا الخبر
بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

ترشيحاتنا

توضيح من الصندوق العقاري بخصوص حكم المحكمة الإدارية

توضيح من الصندوق العقاري بخصوص حكم المحكمة الإدارية

مجلس الوزراء يدين تفجير أنبوب النفط بالبحرين ويدعم اجتماع المعارضة السورية

مجلس الوزراء يدين تفجير أنبوب النفط بالبحرين ويدعم اجتماع المعارضة السورية

المحكمة الإدارية: إلغاء قرار تحويل مقترضي الإسكان للبنوك والعودة للنظام السابق

المحكمة الإدارية: إلغاء قرار تحويل مقترضي الإسكان للبنوك والعودة للنظام السابق

«الفوزان» يكشف أسرار الـ«9 مليارات الضائعة» وكيف تحولت إلى «صفر»؟

«الفوزان» يكشف أسرار الـ«9 مليارات الضائعة» وكيف تحولت إلى «صفر»؟

«التخصصات الصحية» تبحث إنشاء أكاديميات لطب الأسرة بالمملكة

«التخصصات الصحية» تبحث إنشاء أكاديميات لطب الأسرة بالمملكة
0

تواصل – واس:

‏بحث الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الدكتور أيمن بن أسعد عبده، إنشاء أكاديميات لطب الأسرة في المملكة، وذلك خلال اجتماع عقده مع المدير التنفيذي للكلية الملكية الأيرلندية فانتين فوي في مقر الهيئة في الرياض.

‏وتناول اللقاء سبل التعاون بين الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والكلية الملكية الأيرلندية لطب الأسرة، ‏ومدى الحاجة إلى إنشاء أكاديميات متخصصة لرفع كفاءة القطاع الصحي في المملكة.

‏كما تناول اللقاء الجهود التي تبذلها هيئة التخصصات الصحية في مجال التدريب، وما تحقق خلال الفترة الماضية من إنجازات.

وأكد الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية حرص الهيئة على عقد الشراكات مع عدد من الجهات الأكاديمية العالمية لتلبية الحاجة في مجال التدريب الصحي، وتحقيق أقصى استفادة للكوادر الصحية الوطنية، منوهاً بالخطة الاستراتيجية للهيئة وما تتضمنه من أهداف لتأهيل كوادر صحية ترفع مستوى القطاع الصحي والمحافظة على مأمونية المهنة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

التخصصات الصحية: ارتفاع المقبولين لبرامج شهادة الاختصاص 18%

التخصصات الصحية: ارتفاع المقبولين لبرامج شهادة الاختصاص 18%

«التخصصات الصحية» تعتمد أول برنامج «دكتور علاج طبيعي»

«التخصصات الصحية» تعتمد أول برنامج «دكتور علاج طبيعي»

التخصصات الصحية تحذر من شراء الشهادات المزورة

التخصصات الصحية تحذر من شراء الشهادات المزورة

التخصصات الصحية: اختبارات «مزاولة المهنة» إلزامية.. ونسب النجاح «عالية»

التخصصات الصحية: اختبارات «مزاولة المهنة» إلزامية.. ونسب النجاح «عالية»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

العلمانية ..4 وقفات فاصلة
مقالات

العلمانية ..4 وقفات فاصلة

المزيد
إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!
تدوينات حرة

إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!

المزيد
البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !
تدوينات حرة

البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !

المزيد
أوراق الفساد تتناثر!
مقالات

أوراق الفساد تتناثر!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>