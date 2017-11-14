«التخصصات الصحية» تبحث إنشاء أكاديميات لطب الأسرة بالمملكة

تواصل – واس:

‏بحث الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الدكتور أيمن بن أسعد عبده، إنشاء أكاديميات لطب الأسرة في المملكة، وذلك خلال اجتماع عقده مع المدير التنفيذي للكلية الملكية الأيرلندية فانتين فوي في مقر الهيئة في الرياض.

‏وتناول اللقاء سبل التعاون بين الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والكلية الملكية الأيرلندية لطب الأسرة، ‏ومدى الحاجة إلى إنشاء أكاديميات متخصصة لرفع كفاءة القطاع الصحي في المملكة.

‏كما تناول اللقاء الجهود التي تبذلها هيئة التخصصات الصحية في مجال التدريب، وما تحقق خلال الفترة الماضية من إنجازات.

وأكد الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية حرص الهيئة على عقد الشراكات مع عدد من الجهات الأكاديمية العالمية لتلبية الحاجة في مجال التدريب الصحي، وتحقيق أقصى استفادة للكوادر الصحية الوطنية، منوهاً بالخطة الاستراتيجية للهيئة وما تتضمنه من أهداف لتأهيل كوادر صحية ترفع مستوى القطاع الصحي والمحافظة على مأمونية المهنة.