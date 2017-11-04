«كفاءة»: لا تسخنوا سياراتكم لأكثر من 30 ثانية قبل الانطلاق

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك
أقرا الخبر
بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت
أقرا الخبر
الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)
أقرا الخبر
«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)
أقرا الخبر
الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة
أقرا الخبر
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)
أقرا الخبر
مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار
أقرا الخبر
شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)
أقرا الخبر
حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

ترشيحاتنا

سعد الحريري يُفجِّر استقالته في وجه إيران

سعد الحريري يُفجِّر استقالته في وجه إيران

السلع والخدمات المعفاة من «القيمة المضافة» (انفوجراف)

السلع والخدمات المعفاة من «القيمة المضافة» (انفوجراف)

والد وخال «الطفل المعنف» بخميس مشيط يكشفان تفاصيل جديدة عن حياته (فيديو)

والد وخال «الطفل المعنف» بخميس مشيط يكشفان تفاصيل جديدة عن حياته (فيديو)

«الجوازات»: إيقاف سداد رسوم المرافقين مؤقتاً في حالة واحدة فقط

«الجوازات»: إيقاف سداد رسوم المرافقين مؤقتاً في حالة واحدة فقط

«كفاءة»: لا تسخنوا سياراتكم لأكثر من 30 ثانية قبل الانطلاق

«كفاءة»: لا تسخنوا سياراتكم لأكثر من 30 ثانية قبل الانطلاق
0

تواصل – فريق التحرير:

30 ثانية كافية لتسخين السيارة، هذا هو ما أكده خبراء السيارات والنقل في المركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة”، مؤكدين أن المركبات الحديثة لا تحتاج إلا لثوان معدودة حتى تكتمل دورة الزيت في المحرك، ومن ثم يكون جاهزا للانطلاق.

وأضافوا أن الاعتقاد بأن المركبة تحتاج إلى عدة دقائق ليسخن المحرك بشكل كاف وتصبح جاهزة للانطلاق، لا ينطبق إطلاقا على المركبات الحديثة، حيث إن المحركات الحديثة التي
تعمل “بنظام حقن الوقود”، عوضا عن تقنية (الكربوريتر) القديمة لا تحتاج لأكثر من ثوان معدودة حتى تكتمل دورة الزيت في المحرك لتنطلق المركبة.

وبينوا أن أغلب كتيبات المركبات تنصح بأن تكون فترة تسخين المركبات من 10 إلى 30 ثانية فقط، بحد أقصى.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«بي.إم.دبليو» تستدعي مليون سيارة بسبب مخاطر الاحتراق

«بي.إم.دبليو» تستدعي مليون سيارة بسبب مخاطر الاحتراق

خبيرة تحذر من مخاطر «انفجار العطسة»

خبيرة تحذر من مخاطر «انفجار العطسة»

3 نصائح من «النقل» لقائدي المركبات خلال الأجواء الغبارية

3 نصائح من «النقل» لقائدي المركبات خلال الأجواء الغبارية

مصادر: «المرور» توقف نقل المخالفات من ملاك المركبات لأشخاص آخرين

مصادر: «المرور» توقف نقل المخالفات من ملاك المركبات لأشخاص آخرين

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

معلم الشاعر «الحربي» يروي لـ«تواصل» كيف ساعده على التخلص من «التأتأة»؟
تقارير وحوارات

معلم الشاعر «الحربي» يروي لـ«تواصل» كيف ساعده على التخلص من «التأتأة»؟

المزيد
لو سمحت،،، أنا آسف!
مقالات

لو سمحت،،، أنا آسف!

المزيد
وفاة طفل صبيا داخل الحافلة تفتح ملف ضحايا الإهمال بباصات المدارس
تقارير وحوارات

وفاة طفل صبيا داخل الحافلة تفتح ملف ضحايا الإهمال بباصات المدارس

المزيد
«سيف العصلب» أحد أبطال الحد الجنوبي يروي قصته لـ«تواصل»
تقارير وحوارات

«سيف العصلب» أحد أبطال الحد الجنوبي يروي قصته لـ«تواصل»

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>