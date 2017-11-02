زعيمة ميانمار توجه رسالة مُستفزة لمسلمي الروهينجيا

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت
أقرا الخبر
الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)
أقرا الخبر
«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)
أقرا الخبر
الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة
أقرا الخبر
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)
أقرا الخبر
مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار
أقرا الخبر
شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)
أقرا الخبر
حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض
أقرا الخبر
1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

ترشيحاتنا

«الثقافة» تُحقق وتسحب رواية «بدرية البشر» الخادشة للحياء

«الثقافة» تُحقق وتسحب رواية «بدرية البشر» الخادشة للحياء

«المرور» توضح الطرق التي ستزيد السرعات فيها (فيديو)

«المرور» توضح الطرق التي ستزيد السرعات فيها (فيديو)

حكم بالقصاص على إعلامي معروف.. قتل زوجته وطعن شقيقتها

حكم بالقصاص على إعلامي معروف.. قتل زوجته وطعن شقيقتها

سحب رواية لـ«بدرية البشر» من «جرير» بسبب محتوى خادش للحياء

سحب رواية لـ«بدرية البشر» من «جرير» بسبب محتوى خادش للحياء

زعيمة ميانمار توجه رسالة مُستفزة لمسلمي الروهينجيا

زعيمة ميانمار توجه رسالة مُستفزة لمسلمي الروهينجيا
0

تواصل – وكالات:

وجهت أونغ سان سو تشي الزعيمة الفِعْلِية لميانمار رسالة غير متوقعة لمسلمي الرُوهِينْجِيَا أثناء زيارتها للمناطق المنكوبة في أراكان، حيث نَصَحَتهم “بعدم الشجار”، وذلك في زيارة هي الأولى مُنْذُ فرار مئات الآلاف من مسلمي الرُوهِينْجِيَا من البلاد هرباً من حملة وحشية ينفذها الجيش والعصابات البوذية.

ووسط إِجْرَاءَا9ت أمنية مشددة، استقلت الزعيمة الحائزة على جائزة نوبل للسلام طائرة مروحية من سيتوي عاصمة إقليم أراكان إلى منغدو إحدى أكثر المناطق تضرراً من أحداث العنف الأخيرة.

والتقت سان سوتشي بعدد من الزعماء المسلمين في المنطقة، وقال أحد الزعماء الذين حضروا الاجتماع إن زعيمة ميانمار طَالَبَت المواطنين العيش بسلام، وعدم الشجار فيما بينهم مُؤكِّدَاً أن الحكومة ستساعدهم، حَسْبَ قوله.

وتعرضت سان سو تشي مُؤخَّرَاً لانتقادات دَوْلِيّة بسبب تقاعسها عن اتخاذ موقف حازم تجاه الأزمة التي دفعت أكثر من 600 ألف من مسلمي الرُوهِينْجِيَا إلى النزوح إلى بنجلادش.

وتَسَبَّبَت ممارسات البوذيين العنصرية في نزوح آلاف الرُوهِينْجِيَا اليائسين حيث خاضوا المياه الضحلة والجداول الصغيرة بين جزر نهر ناف للوصول إلى بنجلادش المجاورة ليل الأربعاء، وَفْقَاً لـ”رويترز”.

وكان بعضهم يستخدم زوارق صغيرة أو طوافات للوصول إلى بنجلادش على الضفة الغربية للنهر، لكنَّ كثيرين منهم كَانُوا يسيرون على الأقدام حاملين الأطفال على أذرعهم وكبار السن على ظهورهم، وأكياس الأمتعة مربوطة إلى أكتافهم.

وفر أكثر من 600 ألف من الرُوهِينْجِيَا من ميانمار التي تقطنها أغلبية بوذية إلى بنجلادش مُنْذُ أواخر أغسطس آب؛ هرباً من أَعْمَال عنف في أعقاب عملية شنها الجيش في ولاية أراكان.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

هندوس ميانمار يغيِّرون شهادتهم إرضاء للبوذيين

هندوس ميانمار يغيِّرون شهادتهم إرضاء للبوذيين

شاب روهنجي يروي تفاصيل «مرعبة» عن نجاته من هجمات قوات ميانمار

شاب روهنجي يروي تفاصيل «مرعبة» عن نجاته من هجمات قوات ميانمار

آلاف الروهنجيين العالقين على حدود بنجلاديش يناشدون إنقاذهم

آلاف الروهنجيين العالقين على حدود بنجلاديش يناشدون إنقاذهم

بوذيون يعتدون على شابين روهنجيين بالأسلحة البيضاء (فيديو)

بوذيون يعتدون على شابين روهنجيين بالأسلحة البيضاء (فيديو)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

معلم الشاعر «الحربي» يروي لـ«تواصل» كيف ساعده على التخلص من «التأتأة»؟
تقارير وحوارات

معلم الشاعر «الحربي» يروي لـ«تواصل» كيف ساعده على التخلص من «التأتأة»؟

المزيد
لو سمحت،،، أنا آسف!
مقالات

لو سمحت،،، أنا آسف!

المزيد
وفاة طفل صبيا داخل الحافلة تفتح ملف ضحايا الإهمال بباصات المدارس
تقارير وحوارات

وفاة طفل صبيا داخل الحافلة تفتح ملف ضحايا الإهمال بباصات المدارس

المزيد
«سيف العصلب» أحد أبطال الحد الجنوبي يروي قصته لـ«تواصل»
تقارير وحوارات

«سيف العصلب» أحد أبطال الحد الجنوبي يروي قصته لـ«تواصل»

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>