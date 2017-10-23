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مقطع فيديو يقود لإغلاق مطعم كشري بمكة

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تواصل – فريق التحرير:

تمكن أحد المواطنين من تصوير مقطع فيديو يظهر كميات من الطماطم تحوي كثيراً من الحبات الفاسدة والمعطوبة بمطعم “كشري” يتم فرمها وتصنيعها داخل المحل؛ وهُوَ مَا تَسَبَّبَ في إغلاقه من قبل بَلَدِيَّة الشرائع الفرعية بأمانة العاصمة المُقَدَّسَة وتطبيق الغرامة عليه.

مِنْ جِهَتِه، أَوْضَحَ المتحدث الرسمي للأمانة، المستشار عثمان أبو بكر المالي، أن لجنة من بَلَدِيَّة الشرائع الفرعية، تثبتت من مقطع الفيديو، وبعد التأكد من استخدام المطعم لمواد فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي تم إغلاقه.

وأَضَافَ، أنهم طبقوا الإِجْرَاءَات النظامية، وأشعروا مالك المطعم بمراجعة البَلَدِيَّة، كما تم سحب رخصة المحل، وستطبق عليه لائحة الجزاءات والغرامات البَلَدِيَّة المعتمدة رسمياً.

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