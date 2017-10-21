حملة أمنية بمكة تسفر عن ضبط 130 دراجة نارية و60 مخالفا (صور)

تواصل – فريق التحرير:

على خلفية مقطع فيديو وثقه مواطن، أظهر قيام شبان أفارقة يركبون دراجات نارية ودبابات بمضايقة المارة والسيارات في أحد شوارع مكة المكرمة، نفذت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، حملة أمنية ضبطت من خلالها أكثر من 130 دراجة نارية وقرابة 60 مخالفا.

الحملة الأمنية على “الدبابات”، شملت عددا من المواقع والأحياء واستمرت لقرابة الفجر قادها مدير شرطة مكة المكرمة العميد فهد العصيمي .

وشهدت الحملة مشاركة عدة جهات منها المرور والدوريات الأمنية والضبط الإداري وتحريات وبحث مكة، فبعد أن تم جمع المعلومات عن أماكن تواجد الدراجات النارية وأماكن تجمعهم، وجّه مدير الشرطة قادة القطاعات الأمنية بالتنسيق بينهم والانطلاق للمواقع المرصودة عن طريق أفراد البحث والتحري بالقطاعات.