 «الشؤون الإسلامية» : منع استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في صلاة التراويح | صحيفة تواصل الالكترونية

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«الشؤون الإسلامية» : منع استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في صلاة التراويح

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«الشؤون الإسلامية» : منع استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في صلاة التراويح

تواصل – الرياض:

وجّهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المساجد بمنع استخدام مكبرات الصوت أثناء صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك، باستثناء الجوامع الكبيرة فقط.

وأصدر نائب الوزير لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق السديري ، أمس، تعميماً لمديري فروع الوزارة بالمناطق بقصر استخدام مكبرات الصوت الخارجية في صلاة التراويح على الجوامع فقط.

وتضمن التعميم أهمية متابعة ومراجعة المطبوعات التي يتم توزيعها أو عرضها بالمساجد، والتأكد من تبعيتها لجهات مصرح لها بذلك، بجانب الحرص على أن يتم عرض أو تعليق تلك المطبوعات في نهاية المسجد فقط.

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١ تعليق

  1. هالوزارة لا مساجد بنت ولا مكافآت صرفت لكثير من الأئمة والمؤذنين ومع ذلك لم تترك بيوت ورفع شعائر الله في حاله وإلا فما الضير في سماع أصوات بيوت الله تصدح بالقرآن والدعاء ؟!!!!!!!!!!!

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