التحقيق في استخدام نظام الأسد للكيماوي 45 مرة منذ العام الماضي

تواصل – واس:

أَعْلَنَ المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أوزومجو أن خبراء من المنظمة يحققون في تقارير حول استخدام الأسلحة الكيميائية 45 مرة في سوريا منذ العام الماضي.

وقال أوزومجو خلال لقاء مع الصحافة، اليوم، إن هناك “لائحة طويلة من الادعاءات” حول استخدام أسلحة كيميائية تم الإبلاغ عنها لقسم العمليات بالمنظمة.

وتابع مُلوِّحاً بلائحة من عِدَّة صفحات اختار عدم الكشف عنها “في الجزء الثاني من عام 2016 هناك 30 حادثة متفرقة، ومنذ بدء هذا العام هناك 15 حادثة منفصلة؛ لِذَا لدينا 45 حادثة”.

وتتضمن اللائحة الهجوم بغاز السارين في 4 أبريل على خان شيخون في سوريا الذي أَوْقَعَ 88 قتيلاً، بينهم 31 طفلاً. وَأَكَّدَ أوزومجو “أن كل هذه الادعاءات موثقة مِنْ قِبَلِ خبرائنا، الذين يتابعون هذه الأمور يوميّاً من مركز عملياتنا”.