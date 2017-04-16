«الثريا» تطلق خدمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية داخل الطائرات

تواصل – وكالات:

أَعْلَنَتْ شركة الثريا عن إطلاق خدمة “ثريا إيرو” Thuraya Aero لقطاع الطيران والتي توفر الاتصال عبر الأقمار الصناعية، وإرسال البيانات بسرعة عالية، بما في ذلك تطبيقات البريد الإلكتروني، والإنترنت، والمكالمات الصوتية، والرسائل النصية من على متن الطائرات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وأَوْضَحَتِ الشركة المتخصصة في مجال الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية أن الخدمة الجديدة صُممت وطُورت بالتعاون مع مجموعة Aero Group، وهي مجموعة من الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا الأقمار الصناعية يترأسهم فريق عمل smp aviation، وتشتمل على كوبهام Cobham، وسكوتي Scotty، وشركة أس آر تي SRT.

وأَضَافَتْ الثريا أنه يمكن الاستفادة من نظام “ثريا إيرو” مِنْ قِبَلِ الطائرات ذات الأجنحة الثابتة أو الدوارة (المروحيات)، بالإضافة إلى أي منصات جوية أخرى تنقل البعثات الاستكشافية إلى مناطق تتجاوز خط الأفق المرئي.

ومن المتوقع، أن تمكن “ثريا إيرو” التطبيقات التي تتطلب الحصول على المعلومات من خلال البث المباشر مثل البحث والإنقاذ SAR، والتطبيب عن بعد، والعمليات العسكرية، والمكاتب الافتراضية لرجال الأعمال، إضافة إلى مراقبة الحدود، وتتيح قدراتها تقديم الخدمات لمجموعة واسعة من قطاعات السوق بما في ذلك القطاع الحكومي، والعسكري، والإغاثة في حالات الكوارث.