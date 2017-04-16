«باب خلفي» يُعرّض أجهزة «ويندوز» غير المحدثة للقرصنة

تواصل – وكالات

نشر مجموعة من القراصنة أدوات تستخدمها وكالة الأمن القومي الأمريكية “NSA” اختصاراً للتجسس، في خطوة وضعت العديد من أجهزة الكمبيوتر المشغّلة بأنظمة “ويندوز” حول العالم لخطر القرصنة.

فالأدوات التي نشرتها مجموعة قراصنة “Shadow Brokers” تتضمن باباً خلفياً اسمه “DOUBLEPULSAR”، والذي يمكن تحميله من على بعد على الأجهزة التي تحوي أنظمة تشغيل “ويندوز” والتي لم تحدّث بالبرامج الجديدة منذ مارس الماضي، ليتمكن القراصنة بتشغيل الجهاز المتضرر بالبرنامج كما لو كان مشرفاً أساسياً عليه “Admin”.

فمنذ يوم الاثنين، تعرّض أكثر من 144 ألف جهاز للإصابة بهذا الباب الخلفي، وفقاً لبحث أجراه، دان تنتلر، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة “The Phobos Group” المختصة بالأمن المعلوماتي، وقام تنتلر بتطوير أداة لقياس عدد أجهزة الكمبيوتر المعرّضة لتهديد القرصنة بهذا البرنامج، ويقدّر بأن ما بين 200 ألف إلى 300 ألف جهاز قد يتضرر بهذا البرنامج بنهاية هذا الأسبوع.

وتقول شركة “مايكروسوفت”: ‘‘إن أي جهاز غير محدّث يعد معرّضاً للتهديد بالقرصنة بهذا البرنامج، ونشرت الشركة مجموعة الثغرات في 14 مارس، أي قبل شهر من نشر مجموعة القراصنة للملفات الخبيثة وطرق استخدامها.

لكن لا يزال انتشار “DOUBLEPULSAR” مستمراً، ما يثبت بأن العديد من المستخدمين لا يحرصون على تحديث أنظمة تشغيلهم بشكل دوري.