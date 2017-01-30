«نبأ» تنفذ مشروع «شفاء ورحمة» لتصحيح تلاوة الفاتحة وقصار السور بخميس مشيط

تواصل – علي آل هاشم:

نفذت جمعية ‘‘نبأ‘‘ لتحفيظ القرآن الكريم بخميس مشيط، مشروع ‘‘شفاء ورحمة‘‘ بالتعاون مع مكتب التعليم، ومركز التدريب التربوي، ودار الرعاية الاجتماعية، ومستشفى القوات المسلحة، وعدد من المدارس بالمحافظة؛ بهدف تصحيح تلاوة الفاتحة وقصار السور، والتكامل في الخدمات المقدمة للمواطن، ومساعدة الجهات لنيل الخيرية بتعليم القرآن الكريم.

بلغ عدد المستفيدات من المشروع الذي تقوم فكرته الأساسية على تحقيق الخيرية التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: (خيركم من تعلم القرآن وعلمه)، ٢٠٨ مستفيدات، حيث قامت الجمعية بالتنسيق مع الجهات لتنفيذ المشروع من خلال استراتيجية نفذتها الجمعية كان لها الأثر الإيجابي في اجتياز المستفيدات للبرنامج بشكل فعال.

من جانبها أوضحت أخصائية الإعلام أثير الزهراني: أن البرنامج انطلق بتاريخ ١٤٣٨/٤/٥ هـ واستمر لمدة ثلاثة أسابيع، حيث خصصت حلقة لتعليم الفاتحة وقصار السور للمشاركات لأكثر من ١٠ مشاركات في كل زيارة؛ وذلك لرفع معنويات المستفيدات، والاهتمام بهن، وبث روح الاهتمام بالقرآن الكريم، وتفعيل التعاون بين الجهات كشركاء، وقدمت الجمعية مكافآت مالية للمشاركات في المشروع.