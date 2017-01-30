الجوف.. استخدام «الديزل» والحشرات يُغلقان مخابز في سكاكا (صور)

تواصل – أحمد الرمال:

أغلقت أمانة منطقة الجوف ممثلة بإدارة الرقابة الصحية مخبزين مخالفين للاشتراطات الصحية، وذلك من خلال استخدام مادة الديزل بدلاً من الغاز في إعداد وتحضير الخبز.

وقد تمكنت الفرق الرقابية من ضبط عدد من المخالفات خلال جولاتها المستمرة على المطاعم، والمخابز، ومراكز بيع المواد الغذائية، والتي شملت عدم استخدام الأكياس الورقية، واستخدام الأكياس البلاستيكية التي سبق أن تم منع استخدامها مع المخبوزات.

وتضمنت المخالفات أيضاً عدم التقيد بالزي الرسمي، بالإضافة إلى عدم تشغيل مصائد الحشرات، وتدني مستوى النظافة العامة، كما تمكنت من ضبط عدد من المخالفات المتعلقة بنظافة الأطعمة من خلال وجود حشرات داخل أكياس الخبز.

تأتي هذه الجولات بتوجيه ومتابعة مستمرة من أمين منطقة الجوف المهندس عجب بن عبدالله القحطاني؛ للوقوف على المنشآت الصحية، ومتابعة تطبيقها للشروط الصحية واشتراطات السلامة بما يضمن الجودة لدى المواطنين.

ونوه القحطاني بأن هذا الأمر مهم وحيوي، وأنه لا مجال للتهاون فيما يتعلق بالصحة العامة، مؤكداً في الوقت ذاته بأن الجولات الميدانية مستمرة ومكثفة على جميع المنشآت الصحية، موضحاً بأنه لن يتم التهاون مع المقصرين والمخالفين.

الجدير بالذكر بأن فرق الرقابة الصحية في أمانة منطقة الجوف تعمل على مدار الساعة، وتقوم بعدد من الجولات الرقابية المكثفة؛ وذلك حرصاً منها على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وسعياً لتحقيق مستوى أعلى من الجودة والتميز.

ويعمل مركز استقبال البلاغات في عمليات الأمانة على تلقي بلاغات المواطنين والمقيمين عن طريق الاتصال بالرقم (940) على مدار الساعة، أو التواصل عن طريق قنوات التواصل الاجتماعي الأخرى، بالإضافة إلى تقديم البلاغات والملاحظات عبر البوابة الإلكترونية للأمانة.