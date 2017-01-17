«إسكان» و«تسبيل» يبرمان مذكرة تفاهم لنشر ثقافة «الوقف» (صور)

تواصل – خالد العبدالله:

أبرمت جمعية الملك سلمان للإسكان الخيري ‘‘إسكان‘‘ وتطوير الأوقاف ‘‘تسبيل‘‘ مذكرة تفاهم لتحقيق تعاون استراتيجي مشترك في مجال نشر ثقافة الوقف والاستشارات وبناء الأنظمة الوقفية واللوائح التنظيمية.

أبرم مذكرة التفاهم كلٌ من الأمين العام لجمعية الملك سلمان للإسكان الخيري ‘‘إسكان‘‘ المهندس علي بن صالح العبودي، والمستشار الإداري لتسبيل لتطوير الأوقاف الأستاذ زهير بن عبدالرحمن ناصر.



وتسعى الاتفاقية، لتعزيز ثقافة الوقف، وإدارته بعمل مؤسسي لتسهم في تنمية المجتمع في المجالات البشرية والصحية والاجتماعية وغيرها، كما تسعى لمد جسور التعاون مع الجميع للإسهام في تحويل الوقف إلى واقع عملي عبر برامج ذات طابع شمولي وتوعوي وتنموي وجعلها واقعاً ملموساً من خلال تحقيق الشراكة الحقيقة بين مؤسسات المجتمع المدني، تجاه المجتمع في سبيل تحقيق التنمية المستدامة.

يذكر، بأن جمعية الملك سلمان للإسكان الخيري ‘‘إسكان‘‘ تعمل على توفير المسكن المناسب للأسر المحتاجة والارتقاء بمستواهم الاقتصادي والاجتماعي، من خلال مجموعة من البرامج التنموية.