«فتح الشام» تتبنى قتل وإصابة 16 مستشارًا روسيًا بدمشق

تواصل – وكالات:

أعلنت جبهة فتح الشام، تمكّنها من استهداف 16 مستشارا عسكريا روسيّا بين قتيل وجريح في منطقة كفرسوسة بالعاصمة السورية دمشق، موضحة أن اثنين من عناصرها الانغماسيين تمكّنا من إيقاع 16 مستشارا عسكريا روسيّا بين قتيل وجريح، يوم الخميس الماضي، في المربع الأمني بكفرسوسة.

وقالت الجبهة في بيان نُشر عبر حساباتها الرسمية “إن العملية جاءت بعد شهرين من الرصد والمتابعة، مشيرا إلى أن “الانغماسيين تمركزا منتظرين مرور المستشارين الروس، ليبدأوا بإطلاق النار عليهم في الثامنة مساء”.

وأضافت “أنه وبعد مسارعة مؤازرات النظام للمستشارين الروس، أوهم أحد الانغماسيين، قوات النظام بأنه منهم، حيث تمكّن من تجميعهم قبل أن يفجّر نفسه في وسطهم”.

وأوضح التنظيم أن “الانغماسي” الآخر استطاع أن يكرر ما فعله زميله ويفجّر نفسه موقعا العديد من القتلى والجرحى، كما توعّدت “فتح الشام” في نهاية البيان، روسيا وحلفائها بالمزيد من العمليات، في حال استمروا بمساندة نظام الأسد.