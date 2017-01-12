«العدل» تُوقف جميع خدمات «نادي النصر»

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

تداول مغردون عبر هاشتاج “العدل توقف خدمات النصر” صورة لخطاب من وزارة العدل موجه إلى رئيس الهيئة العامة للرياضة، يطالب بإيقاف جميع خدمات “نادي النصر”.

وقالت الوزارة في الخطاب المتداول: “بناءً على القرار الصادر منا رقم 38256486، وتاريخ 1438/4/10هـ المتضمن أحكام المادة 46 من نظام التنفيذ في حق المنفذ ضده، ومن ضمنها الإفصاح عن أموال المدين القائمة، وما يرد إليه مستقبلاً، وذلك بمقدار الدين، وحجزها والتنفيذ عليها، وإيقاف خدماته الإلكترونية.

وأضاف الخطاب: “لذا نأمل منكم وقف جميع خدمات نادي النصر السعودي رقم الترخيص (14135) لديكم، ولدى جميع الاتحادات واللجان الرياضية، والإفصاح عن مستحقات النادي لديكم، ولدى جميع الاتحادات واللجان الرياضية بمقدار الدين”.

وطالبت وزارة العدل في نهاية الخطاب بحجز مبلغ قدره مليون وخمسة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وثمانون ريالاً أو ما يحصل منه، والتنفيذ عليها بجعل المبلغ أو ما يحصل منه في شيك باسم رئيس محكمة التنفيذ بالرياض وإرساله لنا.