خلال 3 سنوات.. إحباط محاولة تهريب 270 مليون قرص كبتاجون و114 طن حشيش

تواصل ـ واس:

أشاد الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية، ورئيس مجلس إدارة مشروع نبراس عبدالإله بن محمد الشريف، بجميع الأجهزة الأمنية والجمركية، وما تحققه من نجاحات وإنجازات كبيرة ومستمرة في إحباط عمليات تهريب المخدرات وضبط كميات كبيرة منها، مؤكداً أنه على مدار ثلاثة أعوام وأربعة أشهر تم ضبط وإحباط تهريب أكثر من 270 مليون حبة كبتاجون و(114) طناً من الحشيش المخدر، مشيداً بمتابعة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات (حفظه الله).

جاء ذلك خلال، استقبال اللواء سعد بن عبدالله الخليوي، مدير عام كلية الملك فهد الأمنية والوفد المرافق له، اليوم بمقر اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.

وأضاف الشريف، أن مشروع نبراس، يعد تجسيداً لحرص الدولة، أعزها الله، على مواجهة تلك الآفة الخطيرة حيث يشتمل المشروع على ثمانية برامج حيوية يتم تطبيقها في كل مناطق ومحافظات ومراكز المملكة.

وثمن مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية، مبادرة مدير عام كلية الملك فهد الأمنية، بإقامة ملتقى تثقيفي لمنسوبي كلية الملك فهد الأمنية لنشر الوعي ضد آفة المخدرات بين أركان الكلية وطلابها.

من جهته، قال مدير عام كلية الملك فهد الأمنية اللواء سعد بن عبدالله الخليوي: ‘‘إن التصدي للمخدرات واجب وطني، وعلى رجال الأمن دور كبير في محاربة هذه الآفة الخطيرة‘‘ موجهاً رسالة إلى زملائه من رجال الأمن بأن يتنبهوا للدور الوطني الملقى عليهم في محاربة هذا الداء، الذي استهدف شبابنا، ومن أجل توفير بيئة خالية من المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأشاد الخليوي، خلال زيارته للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات؛ بدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لتلك الجهود المخلصة في مواجهة كل ما يهدد أمن وسلامة الوطن والمواطنين، سائلاً الله أن يحفظ البلاد والعباد من كل سوء ومكروه.

كما عبر اللواء الخليوي، عن سعادته وزملائه في الكلية، بهذه الزيارة، مبدياً إعجابه بالتنظيم الرائع والبرامج التوعوية الهادفة والجهود الكبيرة التي تقوم بها اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، عاداً مشروع نبراس مشروعاً وطنياً وشعاعَ علمٍ علينا مساندته لبلوغ أهدافه، موجهاً شكره للأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، وجميع منسوبي اللجنة الوطنية.