«بيزنس ستاندرد»: المملكة تحظر استيراد الدواجن من الهند بسبب إنفلونزا الطيور

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قالت صحيفة “بيزنس ستاندرد” الهندية: إن المملكة حظرت – بشكل مؤقت – صادرات منتجات الدواجن من الهند؛ بعد 4 أسابيع من إعلان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية تفشي إنفلونزا الطيور.

وأطلعت هيئة تنمية صادرات المنتجات الزراعية والغذائية الهندية، أمس، مصدري منتجات الدواجن بقرار المملكة حظر استيراد مؤقت للطيور الحية والبيض والكتاكيت؛ بسبب تفشي إنفلونزا الطيور.

وتحدثت الصحيفة عن أن السعودية هي ثاني أكبر مستورد لمنتجات الدواجن من الهند، ويخشى المصدرون من أن دولاً أخرى مستوردة قد تقوم بنفس التحرك.

وذكرت أن صادرات منتجات الدواجن من الهند للمملكة بلغت قيمتها في الفترة من 2015 إلى 2016م نحو 14.63 مليون دولار بنسبة 15% من صادرات منتجات الدواجن الهندية، بعد سلطنة عمان التي تمثل نسبتها 26%.

وأضافت أن صناعة الدواجن في الهند تبلغ قيمتها 15 مليار دولار، لكن الهند لا تسمح بإجراء التطعيمات لمنع انتشار إنفلونزا الطيور، حيث يصعب تتبع المزارع الصغيرة في المناطق النائية فيها.