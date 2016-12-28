 تراجع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية | صحيفة تواصل الالكترونية

تراجع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية

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تراجع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية

تواصل – وكالات:

بدت أسعار النفط بلا توجه واضح في آسيا، في تعاملات اليوم الخميس، بعد تراجعها على إثر تقديرات تتحدث عن ارتفاع مخزونات الخام الأميركية.

وشهدت برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأميركي للخام تسليم فبراير 20 سنتاً إلى 53.86 دولار في المبادلات الإلكترونية في آسيا وذلك حوالي الساعة.

أما برميل البرنت نفط البحر الشمال المرجعي الأوروبي، تسليم فبراير، فقد ارتفع سعره ثلاثة سنتات ليبلغ 56.25 دولار.

ونشر المعهد الأمريكي الخاص “أميريكان بتروليوم إينستيتيوت” الأربعاء تقديرات تفيد أن احتياطات النفط الأميركية ارتفعت خلال الأسبوع المنصرم، مما يؤدي إلى تراجع سعر النفط الخفيف، الذي بلغ أعلى مستوى له منذ 18 شهراً.

يشار إلى أن أي زيادة في ارتفاع الاحتياطات الأمريكية، تعني تراجعاً في الطلب على النفط في أول اقتصاد في العالم، بينما تؤثر وفرة العرض على الأسعار العالمية.

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