مركز فزعه التطوعي يقيم برنامج «شاركهم دفء الشتاء»

تواصل- فريق التحرير:

‏ أقام مركز فزعه التطوعي التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحيي بدر والشفا بمدينة الرياض، البرنامج الاجتماعي بعنوان “شاركهم دفء الشتاء”، والذي يتم من خلال تنفيذ سلسة من الأنشطة الاجتماعية ذات الطابع التطوعي الاجتماعي، ذلك ضمن برامج وأنشطة اللجنة الاجتماعية.

‏حيث يتم مشاركة مجموعة من العمالة بالحي بتوزيع الشاي والقهوة ووجبة الافطار لهم، وذلك لمشاركتهم دفء الشتاء، وتزويد المحتاجين منهم بملابس الشتاء، وذلك بدعم من اللجنة ممثلة بفريق (فريق فزعه التطوعي).

‏كما تدعو اللجنة الجميع من الراغبين بالتسجيل في منصة التطوع، وذلك بهدف المشاركة المجتمعية بالتطوع والتسجيل بالفرص التطوعية للجنة،كما تدعم اللجنة التطوع والمتطوعين من خلال فرصها التي تطرح بصفة دورية، داعين الله للجميع بأن يجعل ماقدموه ويقدمونه في ميزان حسناتهم.