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%24.5 من كبار السن يتركزون في مكة

%24.5 من كبار السن يتركزون في مكة
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تواصل – متابعات:

تصدرت منطقة مكة المكرمة مناطق المملكة من حيث عدد كبار السن بـ209702، بنسبة 24.5% من إجمالي الكبار البالغ عددهم 854 ألفاً، تلتها منطقة الرياض بـ165776.

%49 ذكور
أوضح مسح كبار السن الذي قامت به الهيئة العامة للإحصاء لعام 2017، أن عدد السكان السعوديين من كبار السن “65 سنة وأكثر” وصل إلى 854281 مُسناً، 49% منهم من الذكور بعدد 417392، و51% من الإناث بعدد 436889 أنثى.

مكة أولاً
كشفت الأرقام الإحصائية للمسح أن النسبة الأكبر لكبار السن السعوديين تأتي في منطقة مكة المكرمة بعدد 209702، وبنسبة تعادل 24.5% من إجمالي كبار السن، فيما كان عدد المسنين في منطقة المدينة المنورة 58812، وبنسبة 6.8%.

وجاءت منطقة الرياض كثاني المناطق في عدد كبار السن بـ 165776 مُسناً، ونسبة 19.5%، فيما جاءت منطقتا عسير والشرقية ثالثا بنسبة 11.6% لكل منطقة، وبعدد مسنين بلغ 99740 لعسير، و99656 للمنطقة الشرقية.

أقل المناطق
بلغت أقل نسبة للسكان السعوديين كبار السن “65 سنة وأكثر” في مناطق الحدود الشمالية، والجوف، ونجران، وحائل، وتبوك، حيث كانت أقل المناطق هي الحدود الشمالية بـ 10732، وبنسبة 1.2% من إجمالي كبار السن.

كبار السن «65 سنة وأكثر»

• الحدود الشمالية
10732
1.2 %

• حائل
26743
%3

• القصيم
43391
5 %

• المنطقة الشرقية
99656
11.6 %

• عسير
99740
11.6 %

• نجران
18000
2.1 %
• جازان
61267
%7.7

• الباحة
25660
%3

• مكة المكرمة
209702
%24.5

• المدينة المنورة
58812
6.8 %

• تبوك
22158
%2.5

• الجوف
12914
%1.5

• الرياض
165776
%19.4

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