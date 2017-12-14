«فيس بوك» تسعى لجذب المعلنين بإجراءات جديدة

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تواصل – وكالات:

كشفت فيس بوك عن تدابير جديدة تستهدف استقطاب المزيد من المروجين لتحقيق المزيد من العائدات الإعلانية، من قبيل توسيع الحيز المخصص لأشرطة الفيديو على صفحات المستخدمين وتجربة مقتطفات ترويجية تبث تلقائياً قبل أشرطة الفيديو.

وأوضحت الشركة الأمريكية التي تضم أكثر من من ملياري مستخدم على مدونتها الرسمية “سنعرض المزيد من أشرطة الفيديو في نشرة المستجدات”، تماشياً مع الأبحاث التي يجريها المستخدم أو بحسب المحررين والناشرين الذين يفضلهم.

ومن المتوقع أن تبدأ فيس بوك بداية عام 2018 تجربة مقتطفات ترويجية تشغل تلقائياً” قبل أشرطة الفيديو التي ستبث على منصة خاصة تحمل اسم “واتش” تنشر عليها محتويات مباشرة أو غير مباشرة ولا تزال راهناً حكراً على المستخدمين في الولايات المتحدة.

وتظهر هذه التدابير الجديدة نية فيس بوك تكثيف استثماراتها في مجال الفيديو الذي سيزداد أهمية على الشبكة في السنوات المقبلة، بحسب تقدير رئيسها مارك زوكربيرج.

وتسعى فيس بوك باستمرار إلى استكشاف سبل جديدة للحفاظ على عائداتها الإعلانية التي تشكل الجزء الأكبر من إيراداتها.

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