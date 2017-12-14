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حملة استنكار واسعة في «تويتر» لهشتاج الدعوة للحفلات المختلطة بالمملكة

حملة استنكار واسعة في «تويتر» لهشتاج الدعوة للحفلات المختلطة بالمملكة
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تواصل – الرياض:

استنكر مغردون بشدة على موقع تويتر الهشتاج المثير للجدل الذي أطلقه مجهولون، اليوم، ويطالب بحفلات مختلطة في المملكة، وتساءل المغردون عن “سر” إِطْلَاق هذا الهشتاج، وفي يوم الْجُمُعَة، وأن يتصدر “تويتر، وما الغرض منه بعد القبض على الشاب الذي يدعو إِلَى المعصية والانحلال والفجور، ويتطاول على القيم والآداب العامة.

حفلات مختلطة

هشتاج #نريد_بارتيات_مختلطة_بالسعودية، قوبل بإدانة واستنكار شديدين من قبل نشطاء تويتر، وطالب فهد اليوسف من أَطْلَقُوا هذا الهشتاج أن يطبقوه على أنفسهم، وقال: لماذا تطالب المجتمع؟! افعلها بمنزلك أنت وأدعو أصدقاءك وجيرانك ليختلطوا بمحارمك، أم أنك تريد الاختلاط بنساء المسلمين فقط؟! ابدأها بنفسك أيها الليبرالي الخبيث، وحول منزلك لمسرح يختلط فيه مع نسائك، وتقام فيه البارتيات المختلطة؟ ”

الترفيه المحرم

ووصفت هيفاء القصبي الدعوة للحفلات المختلطة بالفاسدة، وقَالَتْ إنها: ‏”مطالب الفاسدين أهل الشهوات.. بارتيات مختلطة والترفيه المحرم، أما مطالب الشعب السعودي الحقيقية، ترفيه بريء يتفق مع ديننا، إيجاد الحلول للبطالة”، وحذر د.محمد اليوسف‏، من هذه المعاصي التي تغضب الله ورسوله.

أنا براء من هذا؟

وقال فيصل بن محمد‏، “اللهم إني أشهدك أني براء مِمَّا يفعلون، وأني غير راض عن ذلك واستنكره، بكل مَا أوتيت من قوة وكتابة حرف، وأسألك يا الله بقواك وعظمتك وجبروتك أن تقتص من يريد الفساد للمملكة، وأن تشغله بنفسه، وترينا به عجائب قدرتك”.

يقف خلفه مجهول

ووصف عمر الشمري من أنشأ هشتاج #نريد_بارتيات_مختلطة_بالسعودية بالسفيه، وقال إن هناك من يريدون نشر الفساد بمثل هذه الهشتاقات التي يقف خلفها شخص مجهول، “ثم ينكره واحد ثم اثنان ثم يصبح ترنداً، والنَتِيجَة تظهر الفكرة السقيمة للمجتمع رغم أن ٩٩٪ مستنكرون”، وأتفق مع “الشمري” المغرد مُحمّد بن عبدالله جميل، الذي قَالَ هؤلاء حتى لم يحترموا يوم الْجُمُعَة.. ؟”.

محرض ومغرض

وقَالَتْ “مريم” هناك “أناس يفهمون التطور خطأ، ويحسبون التطور بارتيات واختلاط بالمدارس ونزع الحجاب التطور، وهذا هو الفساد بعينه”، وقال صاحب معرف “العندليب”، “يا أبناء الوطن، لا تنجرفوا خلف هذا الهاشتاق، فو الله إن من وضعه من المحرضين والمغرضين من خارج هذا الوطن لإثارة الفتنه بيننا”.

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