«بلومبيرج»: السعودية تُخصِّب اليورانيوم على أراضيها قريبًا

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كشفت ثلاثة مصادر مطلعة أمس إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد تسمح للسعودية بتخصيب اليورانيوم، في نطاق صفقة لتشجيع المملكة على درس عطاءات تقدمت بها شركة ويستنغهاوس إليكتريك وشركات أمريكية أخرى لبناء مفاعلات نووية سعودية.

وأكد مصدران -وفقا لـ “بلومبيرج” – أن الموضوع تطرقت له محادثات وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري في الإدارة الأمريكية أبلغاها أن اجتماعا عقد في البيت الأبيض أمس لوضع تفاصيل بيري خلال زيارته للسعودية خلال الشهر الجاري. وأضافت بلومبيرج أن مسؤولين كبيرين كشفا عن اتفاق أمريكي سعودي للتعاون النووي.

ونقلت عن المتحدثة باسم ويستنغهاوس سارة كاسيلا قولها إن الشركة سعيدة بأن السعودية قررت الاهتمام بالطاقة النووية، وستزود المملكة بالمعلومات التي طلبتها بهذا الشأن.