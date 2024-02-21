عاجل.. منصة قوى: 6 خطوات لإنشاء عقود توطين التشغيل والصيانة

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أوضحت منصة قوى الواجهة الجديدة لقطاع العمل في المملكة بالتفصيل خطوات إنشاء عقود توطين التشغيل والصيانة.



خطوات إنشاء عقد توطين التشغيل والصيانة



حالات نقل الموظف بدون موافقة صاحب العمل الحالي:



وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد أكدت على أنه يجوز نقل الموظف بدون موافقة أصحاب العمل الحالي في حالتين مع توفر شرط مهم لإتمام النقل.

6 خطوات لإنشاء عقود توطين التشغيل والصيانة- سجل الدخول لحساب "قوى" الأعمال.- اذهب إلى صفحة الخدمات، واختر "توطين عقود التشغيل والصيانة"، حيث يمكنك التحقق بسهولة من جميع العقود المقدمة الخاصة بك مع تفاصيلها، مثل رقم العقد والنوع والحالة.- لإضافة عقد جديد، اختر "إنشاء عقد جديد".- املأ تفاصيل العقد.- ثم أدخل تواريخ العقد، يجب أن يكون العقد لمدة عام على الأقل.- أضف مرفقاتك وملاحظاتك.وكانت



1ـ تجاوز مدة إقامته أكثر من سنة في المملكة.

2ـ في حال انتهت الرخصة أو الإقامة أو كلاهما.

3ـ بشرط أن يتم استلام الطلب بعد الانتهاء.





نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل بعد انتهاء الإقامة



جاء ذلك على صفحة منصة "قوى" الرسمية في "إكس"، ردًا على استفسار جاء فيه: "أعمل بشركة في القطاع الخاص، فهل أستطيع نقل كفالة في أول يوم انتهاء الإقامة بدون موافقة الكفيل؟ أم يجب الانتظار شهر بعد انتهائها؟وأضاف السائل: علمًا بأن العقد غير موثق في منصة "قوى".





3 حالات لإسقاط الموظف المقيم



حالات نقل كفالة العامل



شروط نقل كفالة العامل دون موافقة الكفيل



1- نقل الخدمات.2- خروج من المملكة بتأشيرة خروج نهائي.3- بعد مرور 60 يومًا من تقديم طلب الانقطاع عن العمل.وأكدت منصة "قوى" على أنه بعد مرور 60 يومًا من تقديم طلب الانقطاع عن العمل تصبح حالة الموظف متغيبًا عن العمل ولا يمكن نقل خدماته.وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بينت أن الحالات التي يُسمح فيها للعامل بنقل الكفالة إلى شركة أخرى دون موافقة الكفيل.1ـ إذا كانت رخصة وإقامة العامل منتهية.2ـ لم يتم دفع أجر العامل لثلاثة أشهر متتالية.3ـ ثبوت كيدية بلاغ تغيّب بحق العامل.