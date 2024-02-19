شعبان أكثر الشهور إصداراً لتصاريح زيارة الروضة الشريفة

أ أ

تصدّر شهر شعبان من العام الماضي في إصدارا لتصاريح زيارة الروضة الشريفة بالمسجد النبوي الشريف، بـ 287.185 تصريحا للذكور و202.056 للإناث.



تصاريح زيارة المسجد النبوي



خطوات زيارة الروضة الشريفة بدون زحام:



تطبيق الآلية الجديدة لزيارة الروضة الشريفة



مسار خاص لذوي الهمم لزيارة الروضة:



كاميرات ذكية وأجهزة استشعار:



وأوضحت شؤون المسجد النبوي أن الزيارة للرجال تنقسم لفترتين الأولى من 11 صباحا إلى صلاة العشاء، والثانية من 12ونصف صباحا إلى صلاة الفجر.أما زيارة النساء الفترة الأولى من بعد صلاة الفجر إلى 11 صباحا، والثانية من بعد العشاء إلى 12 منتصف الليل. وتصدر الذكور تصاريح زيارة الروضة الشريفة بالمسجد النبوي، إذ بلغ إجمالي عدد التصاريح خلال عام 2023 نحو 2.627.832 زائر، بينما سجل إجمالي عدد تصاريح الإناث 1.950.177 زائرة.في سياق متصل، كشفت وزارة الحج والعمرة على حسابها في منصة "إكس"، عن عدة خطوات لزيارة الروضة الشريفة بكل يسر وطمأنينة وذلك تفاديًا للزحام.وكتبت الوزارة على حسابها قائلة :"لزيارة الروضة الشريفة بيُسر وطمأنينة، حمّل تطبيق نسك واستخرج التصريح قبل القدوم"، حيث تضمنت الخطوات الآتي:1-إصدار التصريح عبر تطبيق نسك.2- الحضور في الموعد المحدد.3- إبراز التصريح قبل الدخول.4- الالتزام بالمدة المحددة.كما شددت الوزارة على ضرورة تحري الدقة في تحميل التطبيق وتجنب التطبيقات المزيفة والروابط غير المعتمدة.وكانت وكالة المسجد النبوي الشريف والجهات المعنية، قد بدأت في تطبيق الآلية الجديدة لزيارة الروضة الشريفة، والتي تعتمد على أحدث التقنيات الرقمية.ويتم تعريف الزائر بالخطوات لأداء الزيارة بلغات متعددة عبر خطوات سهلة والحجز عبر منصة "نسك"، ومن ثم يتلقى رسالة تأكيد للموعد.وقبل موعد الزيارة بـ24 ساعة يتم تذكير الزائر بالموعد ويطلب منه التأكيد أو الإلغاء، ولا يمكن استخدام الباركود الخاص بالزيارة قبل الموعد المحدد.أيضا خصصت وكالة المسجد النبوي الشريف مسارًا خاصًا لذوي الهمم، ويتم تقسيم مناطق التفتيح وفق تطبيق مساحة الروضة الشريفة، وتم وضع شاشات إرشادية بعدة لغات لتوعية الزوار بآداب الزيارة.وتجهيز المواقع المخصصة للانتظار تجهيزاً كاملاً لراحتهم، وعند دخول توقيتهم يتم توجيههم مباشرة إلى مدخل الروضة الشريفة عبر مسارات منظمة وموحدة حتى وصولهم إلى مكان الصلاة.وفور انتهاء موعد الزيارة، يتم توجيه الزوار إلى مخارج مخصصة.وتتم المتابعة وفق أنظمة رقمية متطورة تعمل عبر كاميرات ذكية وأجهزة استشعار لتتبع نمط الحركة في الدخول والخروج، ومعرفة أعداد الزائرين عبر الخرائط التفاعلية الحرارية والجغرافية.