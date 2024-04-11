لحماية طفلك من الألعاب الإلكترونية.. تحذيرات مهمة من هيئة تنظيم الإعلام

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مع تزايد الإقبال عليها في موسم الأعياد، أوصت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بالتأكّد من التصنيف العمري للألعاب الإلكترونية قبل اختيارها كهدية للأطفال.

ويهدف تصنيف الألعاب الإلكترونية إلى تحديد مدى ملاءمة المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع للفئات العمرية المختلفة، ومدى مطابقته للمبادئ والمعايير التي أقرتها الهيئة.

كما يهدف إلى توفير مجموعة من الفوائد المجتمعية، أهمها: مساعدة البالغين على اختيار المناسب لهم وللأطفال الذين هم في رعايتهم لحمايتهم من التعرض للمواد التي تسبب لهم ضرراً أو إزعاجاً، وتوفير معلومات كافية عن المصنفات، وتأكيد احترام القيم المجتمعية والمبادئ العامة والمعايير التي تحكم المحتوى الإعلامي في المملكة وفقاً للأنظمة.





التصنيف العمري للأفلام السينمائية



التصنيف العمري للألعاب الإلكترونية



(G): الفيلم مناسب لجميع الأعمار، المحتوى ضمن إطار إيجابي وخالٍ من تأثيرات العنف أو التهديد، وأغلبها أفلام كرتونية.(PG): يُنصح بمرافقة الراشدين لمن هم تحت 12 عاماً، المحتوى بشكل عام آمن، ولكن يُوصى بأن يُنظر فيما إذا كان المحتوى قد يزعج بعض الأطفال، مثل: القليل من العنف أو الحزن أو الخيال.(PG12): يَلّزم مرافقة الراشدين لمن هم تحت 12 عاماً، المحتوى بشكل عام آمن، ولكن قد يتضمن مشاهد لا تكون مناسبة لهم، لذا ينبغي على الراشدين تقييم ما إذا كان مناسباً أم لا. وقد تتضمن هذه الفئة من الأفلام: الخيال العلمي، والأبطال الخارقين، أو أفلام مأخوذة من الكتب الكوميدية.(PG15) يلزم مرافقة الراشدين لمن هم تحت 15 عام، مواضيع أفلام هذا التصنيف مناسبة للعرض لعمر الخامسة عشر فما فوق ويسمح بدخول صغار السن شرط وجود الراشدين، حيث قد يتضمن مشاهد لا تكون مناسبة لهم، مثل أفلام الأكشن، الأبطال الخارقين، الخيال العلمي، الكوارث الطبيعية، الرومنسية بحبكة بسيطة، أفلام الحروب البسيطة.(R15): يمنع دخول المشاهدين الأقل من 15 عاماً، المحتوى يتضمن مواضيع ناضجة، تُعالج بشكل متحفظ ومناسب لمن هم في هذا العمر وما فوق، مثل: الحروب، والجريمة والعصابات، والرومانسية، والرعب، والعنف.(R18): يمنع دخول المشاهدين الأقل من 18 عاماً، المحتوى يتضمن مواضيع أكثر نضجاً، وقد يحتوي على مشاهد عنيفة للغاية، والعنف المنزلي، أو مواضيع سياسية.ألعاب مناسبة لعمر 3 فما فوق: اللعبة مناسبة لجميع الأعمار مثل (الألعاب الرياضية). وقد تحتوي بعض الألعاب على العنف ولكن في سياق كرتوني مناسب للأطفال.ألعاب مناسبة لعمر 7 فما فوق: قد تحتوي على بعض المشاهد أو الأصوات المخيفة كوجود مشاهد عنف ضمنية، أو تفاعل الشخصيات مع العنف بشكل غير واقعي مثل (اختفاء الشخصيات بعد موتهم).ألعاب مناسبة لعمر 12 فما فوق: قد تحتوي على أصوات مرعبة أو مؤثرات مرعبة كإظهار تفاصيل الإصابات.ألعاب مناسبة لعمر 16 فما فوق: قد تحتوي على عنف يمارس تجاه شخصيات البشر أو تشبه البشر أو الحيوانات بشكل محاكي للواقع، وإظهار الأعمال الإجرامية بشكل إيجابي أو بدون انعكاسات سلبية، أو تلفظ شخصيات اللعبة بألفاظ غير لائقة.ألعاب مناسبة لعمر 18 فما فوق: قد تحتوي على مشاهد عنيفة جداً مثل التعذيب وتقطيع أجزاء الجسم مع إظهار تفاصيل الإصابة، أو مشاهد استخدام المخدرات أو السجائر أو المشروبات الكحولية بأي شكل من الأشكال.