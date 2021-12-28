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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
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مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

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الأكثر تداولاً.. ‏أمير الشمالية يكرم الطالبة «عائشة السويد» بعد فوزها بهذه الجائزة

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توقعات الطقس.. هطول أمطار رعدية وتكون الضباب على هذه المناطق

باحث في الرقية الشرعية يحذر من أساليب وحيل بعض الرقاة: قد تسبب الوفاة (فيديو)

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مبارك العصيمي المتحدث السابق لـ«التعليم» يعلق على «ترقية المعلمين».. ماذا قال؟

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فيديو مأساوي.. مقتل حصانين بعد سقوطهما أرضًا في سباق للخيول

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«قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ».. تلاوة خاشعة للشيخ عبدالله الجهني من صلاة الفجر

«قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ».. تلاوة خاشعة للشيخ عبدالله الجهني من صلاة الفجر

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تواصل- فريق التحريروجهت زوجة حسن إيرلو سفير إيران في صنعاء، والذي تم اغتياله قبل أيام رسالة موجعة لمليشيا الحوثي في اليمن.وقالت زوجة إيرلو :" لقد ذهب زوجي إلى اليمن للوقوف مع الحوثيين.. لكن بعض الخونة منهم أعطى إحداثيات مكان تواجده ...

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هذا ما تفعله 15 حبة «فستق» بصحتك عند تناولها يومياً
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«إنشاء المجتمعات».. خاصية جديدة يعمل عليها تطبيق واتساب وهذه مزاياها

تواصل - وكالات:أكدت تقارير متخصصة أن تطبيق المراسلة الأشهر ”واتساب“ يختبر ميزة ”إنشاء المجتمعات“، خلال تحديث جديد تجريبي لنظام التشغيل iOS.التطبيق المملوك لشركة ”ميتا“ أرسل تحديثا جديدا للاختبار عبر برنامج ”تست فلايت“ TestFlight بشأن ميزة إنشاء المجتمعات، وفقا موقع ”wabetainfo“، ...

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