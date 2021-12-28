بعد الارتفاع الكبير في عدد الإصابات.. تنبيهات عاجلة من «الصحة» للمواطنين والمقيمين
«سرعة اعتقال وتوقيف».. رسالة عاجلة من الأمير سطام للحكومة اللبنانية
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...
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تقنية
«إنشاء المجتمعات».. خاصية جديدة يعمل عليها تطبيق واتساب وهذه مزاياها
تواصل - وكالات:أكدت تقارير متخصصة أن تطبيق المراسلة الأشهر ”واتساب“ يختبر ميزة ”إنشاء المجتمعات“، خلال تحديث جديد تجريبي لنظام التشغيل iOS.التطبيق المملوك لشركة ”ميتا“ أرسل تحديثا جديدا للاختبار عبر برنامج ”تست فلايت“ TestFlight بشأن ميزة إنشاء المجتمعات، وفقا موقع ”wabetainfo“، ...