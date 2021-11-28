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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
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مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

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محلية

«الصحة» توضح فوائد الجرعة التنشيطية في التصدي لمتحورات «كورونا»

«الصحة» توضح فوائد الجرعة التنشيطية في التصدي لمتحورات «كورونا»

توقعات الطقس.. انخفاض درجات الحرارة ونشاط للرياح السطحية على هذه المناطق

توقعات الطقس.. انخفاض درجات الحرارة ونشاط للرياح السطحية على هذه المناطق

ما حكم لزوم الجماعة في الصلاة لمن كان وحده في البرية؟

ما حكم لزوم الجماعة في الصلاة لمن كان وحده في البرية؟

فيديو صادم.. كاميرا مراقبة توثق لحظة اختطاف شاب في مركبة بالشارع (متداول)

فيديو صادم.. كاميرا مراقبة توثق لحظة اختطاف شاب في مركبة بالشارع (متداول)

مختص: اختفاء ظاهرة الغش في بناء المنازل خلال الفترة المقبلة لهذا السبب (فيديو)

مختص: اختفاء ظاهرة الغش في بناء المنازل خلال الفترة المقبلة لهذا السبب (فيديو)

«فلكية جدة» تكشف حقيقة مقطع «الصخرة السوداء» التي تذيب المعادن (فيديو)

«فلكية جدة» تكشف حقيقة مقطع «الصخرة السوداء» التي تذيب المعادن (فيديو)

اليوم.. مؤتمر الصحة يناقش اشتراطات العمرة للقادمين من الخارج ومستجدات «أوميكرون»

اليوم.. مؤتمر الصحة يناقش اشتراطات العمرة للقادمين من الخارج ومستجدات «أوميكرون»

المملكة ترحب بإعلان أستراليا تصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية

المملكة ترحب بإعلان أستراليا تصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية

3 أشخاص يطلقون النار في الهواء.. وشرطة الجوف تضبطهم وتكشف الملابسات

3 أشخاص يطلقون النار في الهواء.. وشرطة الجوف تضبطهم وتكشف الملابسات

آلاف يقبلون على العلاج بـ«الكي» في جدة.. وأطباء يحذرون من مضاعفات كارثية (فيديو)

آلاف يقبلون على العلاج بـ«الكي» في جدة.. وأطباء يحذرون من مضاعفات كارثية (فيديو)

أول فيديو للحظة وصول الأمير مقرن بن عبدالعزيز أرض الوطن بعد رحلة علاج تكللت بالنجاح

أول فيديو للحظة وصول الأمير مقرن بن عبدالعزيز أرض الوطن بعد رحلة علاج تكللت بالنجاح

بعد إثارة الجدل.. «العدل» تعلن إحالة محامين لـ«التأديب» وتكشف العقوبات المنتظرة

بعد إثارة الجدل.. «العدل» تعلن إحالة محامين لـ«التأديب» وتكشف العقوبات المنتظرة

بالفيديو.. الأمن العام يكشف ملابسات جرائم نصب واحتيال وتحرش ويضبط الجناة

بالفيديو.. الأمن العام يكشف ملابسات جرائم نصب واحتيال وتحرش ويضبط الجناة

مواطن في «سكاكا»: كنت أمشي 10 كيلو يوميا للعمل.. وهذه مفاجأة زملائه له (فيديو)

مواطن في «سكاكا»: كنت أمشي 10 كيلو يوميا للعمل.. وهذه مفاجأة زملائه له (فيديو)

تنويه عاجل لأصحاب العقارات الواقعة ضمن مشروع تطوير الساحات المحيطة بالحرم المكي

تنويه عاجل لأصحاب العقارات الواقعة ضمن مشروع تطوير الساحات المحيطة بالحرم المكي

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الفيديو

تلاوة خاشعة للشيخ صالح بن حميد من صلاة الفجر بالمسجد الحرام

تلاوة خاشعة للشيخ صالح بن حميد من صلاة الفجر بالمسجد الحرام

«وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلا بِإِذْنِ اللَّه».. تلاوة خاشعة للشيخ عبدالله الجهني من صلاة الفجر

«وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلا بِإِذْنِ اللَّه».. تلاوة خاشعة للشيخ عبدالله الجهني من صلاة الفجر

تلاوة خاشعة للشيخ عبدالله الجهني من صلاة الفجر بالمسجد الحرام

تلاوة خاشعة للشيخ عبدالله الجهني من صلاة الفجر بالمسجد الحرام

«وَاستَعينوا بِالصَّبرِ وَالصَّلاةِ».. تلاوة خاشعة للشيخ عبدالله الجهني من صلاة الفجر بالحرم المكي

«وَاستَعينوا بِالصَّبرِ وَالصَّلاةِ».. تلاوة خاشعة للشيخ عبدالله الجهني من صلاة الفجر بالحرم المكي

«وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا».. تلاوة خاشعة للشيخ ياسر الدوسري من صلاة الفجر

«وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا».. تلاوة خاشعة للشيخ ياسر الدوسري من صلاة الفجر

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دولية

بشرى سارة.. عالم بريطاني يُعلن إمكانية تطوير لقاح ضد «أوميكرون» بسرعة كبيرة

بشرى سارة.. عالم بريطاني يُعلن إمكانية تطوير لقاح ضد «أوميكرون» بسرعة كبيرة

خلال 24 ساعة.. تسجيل 44 ألف إصابة بـ«كورونا» في هذه الدولة

خلال 24 ساعة.. تسجيل 44 ألف إصابة بـ«كورونا» في هذه الدولة

بينها دولة عربية.. سويسرا تدرج 5 دول في قائمة الحجر الصحي

بينها دولة عربية.. سويسرا تدرج 5 دول في قائمة الحجر الصحي

بقوة 4.8 ريختر.. زلزال يضرب محافظة خراسان شرق ايران

بقوة 4.8 ريختر.. زلزال يضرب محافظة خراسان شرق ايران

بالفيديو.. عاصفة عاتية تضرب بريطانيا وتخلف عدداً من الضحايا

بالفيديو.. عاصفة عاتية تضرب بريطانيا وتخلف عدداً من الضحايا

تواصل - وكالات:ضربت عاصفة شتوية عاتية، هي الأولى لهذا العام، مناطق من بريطانيا، بريح بلغت سرعتها ما يقرب من 160 كيلومتر في الساعة، وتسببت في وفاة ثلاثة أشخاص. العاصفة، التي أطلق عليها مكتب الأرصاد الجوية في البلاد اسم "أروين"، ضربت أجزاء ...

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حملة تبرعات تجمع مليون دولار لـ«بريء» قضى 43 عاماً خلف القضبان
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حملة تبرعات تجمع مليون دولار لـ«بريء» قضى 43 عاماً خلف القضبان

حيله بسيطة لتشغيل ميزة «خفية» في آيفون.. قد تستخدم في «التجسس»
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حيله بسيطة لتشغيل ميزة «خفية» في آيفون.. قد تستخدم في «التجسس»

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الفيديو الأكثر تداولًا.. نائب بريطاني جريء يكشف المسكوت عنه: لم يعد لدينا رجال

مشهد مروع.. حوت عملاق يلتهم قارباً على متنه شابين
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مشهد مروع.. حوت عملاق يلتهم قارباً على متنه شابين

أخصائية تغذية تفجر مفاجأة بشأن «مشروبات الدايت»: خدعة وتزيد الوزن
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أخصائية تغذية تفجر مفاجأة بشأن «مشروبات الدايت»: خدعة وتزيد الوزن

تواصل - فريق التحرير:أكدت أخصائية التغذية "وسام باكير" أن ما يتم الترويج له من مشروبات أو منتجات "دايت" خدعة للتسويق لمنتجات معينة.وأوضحت باكير خلال استضافتها على "روتانا خليجية"، أن منتجات الدايت بشكل عام خدعة وترويج تجاري، للتأثير على رغبة المستهلك ...

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