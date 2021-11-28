بالفيديو.. عاصفة عاتية تضرب بريطانيا وتخلف عدداً من الضحايا

تواصل - وكالات:ضربت عاصفة شتوية عاتية، هي الأولى لهذا العام، مناطق من بريطانيا، بريح بلغت سرعتها ما يقرب من 160 كيلومتر في الساعة، وتسببت في وفاة ثلاثة أشخاص. العاصفة، التي أطلق عليها مكتب الأرصاد الجوية في البلاد اسم "أروين"، ضربت أجزاء ...