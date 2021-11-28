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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...
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«وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلا بِإِذْنِ اللَّه».. تلاوة خاشعة للشيخ عبدالله الجهني من صلاة الفجر
تلاوة خاشعة للشيخ عبدالله الجهني من صلاة الفجر بالمسجد الحرام
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بالفيديو.. عاصفة عاتية تضرب بريطانيا وتخلف عدداً من الضحايا
تواصل - وكالات:ضربت عاصفة شتوية عاتية، هي الأولى لهذا العام، مناطق من بريطانيا، بريح بلغت سرعتها ما يقرب من 160 كيلومتر في الساعة، وتسببت في وفاة ثلاثة أشخاص. العاصفة، التي أطلق عليها مكتب الأرصاد الجوية في البلاد اسم "أروين"، ضربت أجزاء ...
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صحة
أخصائية تغذية تفجر مفاجأة بشأن «مشروبات الدايت»: خدعة وتزيد الوزن
تواصل - فريق التحرير:أكدت أخصائية التغذية "وسام باكير" أن ما يتم الترويج له من مشروبات أو منتجات "دايت" خدعة للتسويق لمنتجات معينة.وأوضحت باكير خلال استضافتها على "روتانا خليجية"، أن منتجات الدايت بشكل عام خدعة وترويج تجاري، للتأثير على رغبة المستهلك ...