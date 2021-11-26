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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
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مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

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محامي يعلق على الثراء السريع لـ«مشاهير التواصل».. من أين لك هذا؟ (فيديو)

محامي يعلق على الثراء السريع لـ«مشاهير التواصل».. من أين لك هذا؟ (فيديو)

فتح باب القبول في الجامعة السعودية الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني

فتح باب القبول في الجامعة السعودية الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني

«الأرصاد» ينبه أهالي الشرقية والرياض: رياح نشطة وأتربة مثارة تعيق الرؤية

«الأرصاد» ينبه أهالي الشرقية والرياض: رياح نشطة وأتربة مثارة تعيق الرؤية

ناصر الخريف يكتب كلمات مؤثرة لابنه الدكتور عبدالرحمن بعد تكليفه وكيلًا لبلديات الرياض

ناصر الخريف يكتب كلمات مؤثرة لابنه الدكتور عبدالرحمن بعد تكليفه وكيلًا لبلديات الرياض

استشاري يوضح مؤشرات إدمان الأطفال للألعاب الإلكترونية (فيديو)

استشاري يوضح مؤشرات إدمان الأطفال للألعاب الإلكترونية (فيديو)

حادث مروع بـ«طريق الهجرة».. 4 وفيات و48 إصابة في تصادم باص وشاحنة (صور)

حادث مروع بـ«طريق الهجرة».. 4 وفيات و48 إصابة في تصادم باص وشاحنة (صور)

الإطاحة بمواطنين هربا بعد تعبئة المركبة من محطة وقود بجدة

الإطاحة بمواطنين هربا بعد تعبئة المركبة من محطة وقود بجدة

إشادة برؤية 2030 .. تطوير الشراكة في شتى المجالات بين المملكة والبرازيل  

إشادة برؤية 2030 .. تطوير الشراكة في شتى المجالات بين المملكة والبرازيل  

طقس الجمعة.. سماء صحو تتخللها سحب ممطرة على هذه المناطق

طقس الجمعة.. سماء صحو تتخللها سحب ممطرة على هذه المناطق

التحالف: تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء

التحالف: تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء

موثوقة ومعتمدة.. تعرف على خدمة «تقارير أبشر»

موثوقة ومعتمدة.. تعرف على خدمة «تقارير أبشر»

لخدمة المعتمرين.. تخصيص مصلى مجهز وإنشاء عيادة افتراضية بالمسجد الحرام

لخدمة المعتمرين.. تخصيص مصلى مجهز وإنشاء عيادة افتراضية بالمسجد الحرام

«الطيران» تصدر تعميمًا للناقلات الجوية بعد قرار وزارة الداخلية

«الطيران» تصدر تعميمًا للناقلات الجوية بعد قرار وزارة الداخلية

نفذ عمليات نصب بالرياض وحائل .. الإطاحة بمحتال مالي بالقصيم

نفذ عمليات نصب بالرياض وحائل .. الإطاحة بمحتال مالي بالقصيم

4 عقوبات حازمة.. تحذير هام من النيابة العامة

4 عقوبات حازمة.. تحذير هام من النيابة العامة

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الفيديو

«وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلا بِإِذْنِ اللَّه».. تلاوة خاشعة للشيخ عبدالله الجهني من صلاة الفجر

«وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلا بِإِذْنِ اللَّه».. تلاوة خاشعة للشيخ عبدالله الجهني من صلاة الفجر

تلاوة خاشعة للشيخ عبدالله الجهني من صلاة الفجر بالمسجد الحرام

تلاوة خاشعة للشيخ عبدالله الجهني من صلاة الفجر بالمسجد الحرام

«وَاستَعينوا بِالصَّبرِ وَالصَّلاةِ».. تلاوة خاشعة للشيخ عبدالله الجهني من صلاة الفجر بالحرم المكي

«وَاستَعينوا بِالصَّبرِ وَالصَّلاةِ».. تلاوة خاشعة للشيخ عبدالله الجهني من صلاة الفجر بالحرم المكي

«وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا».. تلاوة خاشعة للشيخ ياسر الدوسري من صلاة الفجر

«وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا».. تلاوة خاشعة للشيخ ياسر الدوسري من صلاة الفجر

في أول ظهور إعلامي..زوجة ضحية «سفاح الإسماعيلية» تكشف الدقائق الأخيرة له قبل ذبحه

في أول ظهور إعلامي..زوجة ضحية «سفاح الإسماعيلية» تكشف الدقائق الأخيرة له قبل ذبحه

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دولية

التحالف: استهداف معسكر دار الرئاسة استجابة للتهديد وبعد عملية استخبارية دقيقة

التحالف: استهداف معسكر دار الرئاسة استجابة للتهديد وبعد عملية استخبارية دقيقة

قادر على خداع اللقاحات.. بريطانيا تعلق الرحلات الجوية مع 6 دول إفريقية بسبب متحور جديد

قادر على خداع اللقاحات.. بريطانيا تعلق الرحلات الجوية مع 6 دول إفريقية بسبب متحور جديد

مليون إصابة بكورنا كل يومين في أوروبا.. وقرار عاجل بشأن الأطفال

مليون إصابة بكورنا كل يومين في أوروبا.. وقرار عاجل بشأن الأطفال

بدلا من الكتب.. ميليشيا الحوثي توزع «الكلاشينكوف» على الأطفال بمدارس العاصمة

بدلا من الكتب.. ميليشيا الحوثي توزع «الكلاشينكوف» على الأطفال بمدارس العاصمة

تسريب لقطات صادمة لتعذيب واغتصاب داخل سجن روسي تُحرِّك «بوتين»

تسريب لقطات صادمة لتعذيب واغتصاب داخل سجن روسي تُحرِّك «بوتين»

تواصل- وكالات:نشرت جماعات حقوقية عشرات مقاطع الفيديو الصادمة، التي توثق عمليات تعذيب واغتصاب تم تسريبها من داخل سجن في مدينة ساراتوف بوسط البلاد في روسيا.وكان النزيل السابق في السجن "سيرغي سافلييف"، الذي يحمل جنسية بيلاروسيا، قد قام بتهريب تسجيلات الفيديو ...

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سيغير قواعد اللعبة.. علاج ثوري لمرضى القلب في دولة خليجية مطلع العام المقبل
صحة

سيغير قواعد اللعبة.. علاج ثوري لمرضى القلب في دولة خليجية مطلع العام المقبل

30 لصا يقتحمون متجرا للملابس بولاية أمريكية (فيديو)
منوعات

30 لصا يقتحمون متجرا للملابس بولاية أمريكية (فيديو)

حكم قضائي «غير مسبوق» ضد ممرضة وشخص آخر زوّرا شهادات تطعيم كورونا في الكويت
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حكم قضائي «غير مسبوق» ضد ممرضة وشخص آخر زوّرا شهادات تطعيم كورونا في الكويت

«معجزة قرآنية».. ظاهرة غريبة جدًا في سماء مصر تثير الرعب (فيديو)
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«معجزة قرآنية».. ظاهرة غريبة جدًا في سماء مصر تثير الرعب (فيديو)

يدعى «مراكش».. بيع أغلى ماعز في هذه الدولة بسعر قياسي (فيديو)
تواصل لايت

يدعى «مراكش».. بيع أغلى ماعز في هذه الدولة بسعر قياسي (فيديو)

تواصل - فريق التحرير:شهد مزاد علني في استراليا بيع أغلى ماعز بمبلغ قياسي وصل لـ 21 ألف دولار، محطما الرقم القياسي المسجل من قبل.وبهذا المبلغ تخطى الماعز "مراكش" الرقم القياسي السابق البالغ 12 ألف دولار، ووصف المشتري أندرو موسيلي الذي ...

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