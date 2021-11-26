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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...
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«وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلا بِإِذْنِ اللَّه».. تلاوة خاشعة للشيخ عبدالله الجهني من صلاة الفجر
تلاوة خاشعة للشيخ عبدالله الجهني من صلاة الفجر بالمسجد الحرام
«وَاستَعينوا بِالصَّبرِ وَالصَّلاةِ».. تلاوة خاشعة للشيخ عبدالله الجهني من صلاة الفجر بالحرم المكي
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تسريب لقطات صادمة لتعذيب واغتصاب داخل سجن روسي تُحرِّك «بوتين»
تواصل- وكالات:نشرت جماعات حقوقية عشرات مقاطع الفيديو الصادمة، التي توثق عمليات تعذيب واغتصاب تم تسريبها من داخل سجن في مدينة ساراتوف بوسط البلاد في روسيا.وكان النزيل السابق في السجن "سيرغي سافلييف"، الذي يحمل جنسية بيلاروسيا، قد قام بتهريب تسجيلات الفيديو ...
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يدعى «مراكش».. بيع أغلى ماعز في هذه الدولة بسعر قياسي (فيديو)
تواصل - فريق التحرير:شهد مزاد علني في استراليا بيع أغلى ماعز بمبلغ قياسي وصل لـ 21 ألف دولار، محطما الرقم القياسي المسجل من قبل.وبهذا المبلغ تخطى الماعز "مراكش" الرقم القياسي السابق البالغ 12 ألف دولار، ووصف المشتري أندرو موسيلي الذي ...