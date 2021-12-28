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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
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مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

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محلية

تحملوا مسؤولياتكم.. رسالة قوية من المملكة لـ«مجلس الأمن» بشأن الأعمال الإرهابية لمليشيا الحوثي

تحملوا مسؤولياتكم.. رسالة قوية من المملكة لـ«مجلس الأمن» بشأن الأعمال الإرهابية لمليشيا الحوثي

بالفيديو.. هطول أمطار خفيفة على أحياء متفرقة في جدة

بالفيديو.. هطول أمطار خفيفة على أحياء متفرقة في جدة

اعتماد آلية جديدة لتسريع التطوير ودعم المعروض العقاري

اعتماد آلية جديدة لتسريع التطوير ودعم المعروض العقاري

بعد حادث اقتحام مركبة.. توجيه عاجل من وزير الشؤون الإسلامية بشأن مسجد العمار بجدة

بعد حادث اقتحام مركبة.. توجيه عاجل من وزير الشؤون الإسلامية بشأن مسجد العمار بجدة

تنبيه مهم من السفارة في الكويت بشأن التقديم على تأشيرات الدخول للمملكة

تنبيه مهم من السفارة في الكويت بشأن التقديم على تأشيرات الدخول للمملكة

توضيح مهم من «الكهرباء» بشأن فصل الخدمة حال عدم السداد

توضيح مهم من «الكهرباء» بشأن فصل الخدمة حال عدم السداد

100 ألف ريال غرامة صيد هذا الطائر في المملكة

100 ألف ريال غرامة صيد هذا الطائر في المملكة

#مبادرة_تعظيم_كتاب_الله.. «مكنون» تعلن عن استقبالها للمصاحف الممزقة لتجديدها والتصدق بها

#مبادرة_تعظيم_كتاب_الله.. «مكنون» تعلن عن استقبالها للمصاحف الممزقة لتجديدها والتصدق بها

بشرى من «الأرصاد» بشأن الأجواء في الأيام المقبلة

بشرى من «الأرصاد» بشأن الأجواء في الأيام المقبلة

الأكثر تداولاً.. ‏أمير الشمالية يكرم الطالبة «عائشة السويد» بعد فوزها بهذه الجائزة

الأكثر تداولاً.. ‏أمير الشمالية يكرم الطالبة «عائشة السويد» بعد فوزها بهذه الجائزة

توقعات الطقس.. هطول أمطار رعدية وتكون الضباب على هذه المناطق

توقعات الطقس.. هطول أمطار رعدية وتكون الضباب على هذه المناطق

باحث في الرقية الشرعية يحذر من أساليب وحيل بعض الرقاة: قد تسبب الوفاة (فيديو)

باحث في الرقية الشرعية يحذر من أساليب وحيل بعض الرقاة: قد تسبب الوفاة (فيديو)

سائق انشغل بالجوال لثانية واحدة.. شاهد ماذا حدث!!

سائق انشغل بالجوال لثانية واحدة.. شاهد ماذا حدث!!

5 مناطق على موعد مع التقلبات الجوية الثلاثاء.. أمطار رعدية غزيرة وبرد

5 مناطق على موعد مع التقلبات الجوية الثلاثاء.. أمطار رعدية غزيرة وبرد

عاجل.. توجيه بفصل مدير الإدارة الإعلامية بالهيئة الملكية بالرياض

عاجل.. توجيه بفصل مدير الإدارة الإعلامية بالهيئة الملكية بالرياض

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الفيديو

فيديو مأساوي.. مقتل حصانين بعد سقوطهما أرضًا في سباق للخيول

فيديو مأساوي.. مقتل حصانين بعد سقوطهما أرضًا في سباق للخيول

لحظات تحبس الأنفاس.. نجت بأعجوبة وأطفالها من الدهس أسفل قطار

لحظات تحبس الأنفاس.. نجت بأعجوبة وأطفالها من الدهس أسفل قطار

جموع المصلين يؤدون #صلاة_الاستسقاء في المسجد الحرام (فيديو)

جموع المصلين يؤدون #صلاة_الاستسقاء في المسجد الحرام (فيديو)

تلاوة خاشعة للشيخ عبدالله الجهني من صلاة الفجر بالحرم المكي

تلاوة خاشعة للشيخ عبدالله الجهني من صلاة الفجر بالحرم المكي

«قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ».. تلاوة خاشعة للشيخ عبدالله الجهني من صلاة الفجر

«قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ».. تلاوة خاشعة للشيخ عبدالله الجهني من صلاة الفجر

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دولية

بالفيديو.. مشاجرة عنيفة بين أعضاء البرلمان الأردني

بالفيديو.. مشاجرة عنيفة بين أعضاء البرلمان الأردني

تأييد حكم بإعدام مصري قتل كفيله في الكويت.. والكشف عن دوافع الجريمة

تأييد حكم بإعدام مصري قتل كفيله في الكويت.. والكشف عن دوافع الجريمة

مسلح يقتل 4 أشخاص ويصيب عناصر في الشرطة الأمريكية

مسلح يقتل 4 أشخاص ويصيب عناصر في الشرطة الأمريكية

تصريح صادم من جو بايدن عن المستشفيات الأمريكية .. ما الأمر؟

تصريح صادم من جو بايدن عن المستشفيات الأمريكية .. ما الأمر؟

أثناء عودته من مدرسته.. طفل يلفظ أنفاسه برصاص قناصة الحوثي باليمن (صورة مؤلمة)

أثناء عودته من مدرسته.. طفل يلفظ أنفاسه برصاص قناصة الحوثي باليمن (صورة مؤلمة)

تواصل - فريق التحرير:جريمة جديدة تضاف لجرائم الميليشيات الحوثية في اليمن، لفظ طفل أنفاسه برصاص قناصة مليشيات الحوثي المدعومة من إيران أمس الإثنين شمال مدينة تعز.الطفل يدعى هزاع سلطان ويبلغ من العمر 12 عاما قتل برصاص قناصة المليشيات في منطقة ...

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تواصل لايت

يمكن سماعه.. مؤشر جديد للإصابة بمتحور أوميكرون
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يمكن سماعه.. مؤشر جديد للإصابة بمتحور أوميكرون

هذا ما تفعله 15 حبة «فستق» بصحتك عند تناولها يومياً
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هذا ما تفعله 15 حبة «فستق» بصحتك عند تناولها يومياً

لاعب كرة يهاجم حكم المباراة والفريق المنافس باللكمات (فيديو)
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لاعب كرة يهاجم حكم المباراة والفريق المنافس باللكمات (فيديو)

فيتامينات ضرورية لتقوية الأعصاب تجدها في هذه الأطعمة
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فيتامينات ضرورية لتقوية الأعصاب تجدها في هذه الأطعمة

حدث فلكي نادر .. 6 كواكب تظهر في السماء بداية من اليوم
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حدث فلكي نادر .. 6 كواكب تظهر في السماء بداية من اليوم

تواصل- فريق التحريرتنير 6 كواكب سماء الليل في وقت واحد، بدءً من اليوم وحتى 3 يناير، بعد نصف ساعة من غروب الشمس فوق المملكة المتحدة، وذلك في حدث فلكي نادر.وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية، أنه يمكنك رؤية كوكب الزهرة والمشتري وزحل ...

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