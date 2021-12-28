عملية استخباراتية نوعية.. «التحالف» يخترق الهرم القيادي للميليشيات ويوجه رسالة للحوثي
بعد الارتفاع الكبير في عدد الإصابات.. تنبيهات عاجلة من «الصحة» للمواطنين والمقيمين
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...
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أثناء عودته من مدرسته.. طفل يلفظ أنفاسه برصاص قناصة الحوثي باليمن (صورة مؤلمة)
تواصل - فريق التحرير:جريمة جديدة تضاف لجرائم الميليشيات الحوثية في اليمن، لفظ طفل أنفاسه برصاص قناصة مليشيات الحوثي المدعومة من إيران أمس الإثنين شمال مدينة تعز.الطفل يدعى هزاع سلطان ويبلغ من العمر 12 عاما قتل برصاص قناصة المليشيات في منطقة ...
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